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華人自做堆肥 種出大又美蔬果

記者楊青╱洛杉磯報導
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將塑膠圓筒埋置土下20-30英寸，適合直接澆灌水或稀釋的厨餘堆肥液，讓果樹根莖吸收，減少夏天水分流失。（邱啟宜提供）
將塑膠圓筒埋置土下20-30英寸，適合直接澆灌水或稀釋的厨餘堆肥液，讓果樹根莖吸收，減少夏天水分流失。（邱啟宜提供）

加州2024年推出SB 1383法規，要求居民將廚餘丶草屑丶樹葉丶食品殘渣與生活垃圾分開，提倡環保。短短一年，利用家庭廚餘堆肥的意識，在很多民眾生活中生根發芽，不少華人自行「純素堆肥」、「混合堆肥」、「海鮮堆肥」、「葷腥堆肥」；變廢為寶，推陳出新。

周鐵東用自家厨餘製作有機肥種植的中國黃瓜，長得很長。（周鐵東提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥種植的中國黃瓜，長得很長。（周鐵東提供）
邱啟宜用自家厨餘直接在十年果齡的日本脆柿樹旁土下堆肥，不容易傷根莖。（邱啟宜提供...
邱啟宜用自家厨餘直接在十年果齡的日本脆柿樹旁土下堆肥，不容易傷根莖。（邱啟宜提供）

南加州種植能手邱啓宜也是堆肥達人，各種堆肥技術信手拈來。他表示，堆肥方式多樣，不同的廚餘和組合方式，可以千變萬化，節省資源同時，種出優等植物，還玩出生活樂趣。

他說，家庭後院是自作堆肥回收的最佳場所，比如用院子的草屑和樹葉和廚餘混合堆置腐化；或使用20至30加侖的堆肥桶，在底下加上排水龍頭經過三到五天後把堆肥液排出，稀釋澆灌果樹，剩下的廢渣經過三至五個月，還可繼續當營養堆肥；或用廚餘烘乾粉碎法；或直接把廚餘堆埋置果樹下一至三呎，經過兩至三年天然腐化（缺點為比較容易產生蟲害，招來螞蟻丶金龜子等，但可加入咖啡渣丶蝦殼丶牡蠣殼丶蛋殼等改善）；冬天壁爐和木塊燒燃的灰燼，可作為草木灰，容易分解草木，產生豐富鉀磷肥，很適合作為果樹的營養。

邱啟宜用自家厨餘製作的有機肥。（邱啟宜提供）
邱啟宜用自家厨餘製作的有機肥。（邱啟宜提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥。（周鐵東提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥。（周鐵東提供）

「簡單說，舉凡會腐、爛、臭之有機物，都可堆肥」，邱啓宜表示，家庭有機廢棄種類繁多，諸如烹調前挑撿出的菜葉、廚餘、果皮、過期食品、動物性廢棄物、庭院雜草、落葉、茶渣、蛋殼、乳品等，只要是生物性（動物、植物）的材料，一般都是堆肥可用之物， 但居家堆肥較建議使用植物性材料， 無論是通氣式或密閉式堆肥，促使微生物繁殖，大約一個月後土表會有溫熱感，此時可重複堆肥步驟，持續將廚餘往上堆疊，夏天大約三至四個月，天氣冷時大約六至八個月，就可生成成熟的肥料。

前中國電影海外推廣公司總經理周鐵東退休在洛杉磯居住，寫書之閒拈花惹草，前庭後院種植的鮮花瓜果羡灑旁人，其中的關鍵秘訣，就是使用生活廚餘堆肥。

周鐵東用自家厨餘製作有機肥。（周鐵東提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥。（周鐵東提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥種植的檸檬，各個超級大。（周鐵東提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥種植的檸檬，各個超級大。（周鐵東提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥種植的檸檬冠軍，單重超過900克。（周鐵東提供）
周鐵東用自家厨餘製作有機肥種植的檸檬冠軍，單重超過900克。（周鐵東提供）

「我們家任何可降解的東西都不扔」，周鐵東說，有朋友使用上千美元的電動機器堆肥，他使用的是「省錢模式」，從菜葉子、水果皮、吃剩的魚骨頭、鷄鴨架子，到用過的餐巾紙、看過的報紙，院子的各種植物殘餘，全都是堆肥好材料。他通常使用專門的漚肥桶或大花盆，一層廚餘、一層土壤放入桶中，蓋上蓋子，定期澆水，讓廚餘與土壤充分發酵，45天後就是極好的有機肥，「我的經驗是把所有東西弄得碎一點」，比如說爛蘋果切成小塊，就比整個蘋果放進去節省很多時間。

周鐵東認為，最方便的方法，是直接在地上挖坑堆肥。每天的廚餘，除去鹹味較重的菜湯外，全部混在一起，倒入挖好坑中，蓋上土壤，「我覺得葷素廚餘混合一起發酵更好，全是肉類的廚餘肥性太大，容易傷到植物。」土壤裡的微生物對廚餘降解大有幫助，在地上挖坑堆肥一段時間往往會出現很多蚯蚓，蚯蚓的糞便會使得土壤變成會越來越肥的活性土。他還建議將一些蚯蚓放入花盆，活化盆土，他家的奧斯汀玫瑰長得健康茁壯，這是秘訣之一。

邱啟宜將自家厨餘放入桶中堆肥。（邱啟宜提供）
邱啟宜將自家厨餘放入桶中堆肥。（邱啟宜提供）

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