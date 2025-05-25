加入橘類果皮 堆肥不臭帶酸香

吳鴻鶯與母親用自家厨餘製作有機肥。（吳鴻鶯提供）

在家中利用廚餘堆肥，最大問題之一是氣味；廚餘發酵後令人望而卻步，不過一些華人 綠手指摸索出秘訣：加入橘類果皮，氣味問題大為改觀。

艾爾蒙地 居民吳鴻鶯和她的媽媽都是種植高手，很多朋友好奇她家的蔬菜和水果為什麼種的這麼好，一畝後院，一年四季瓜果飄香。她說，最大的秘訣是有機肥。

吳鴻鶯說，她和家人從不浪費東西，平常把植物性廚餘放在一個五加侖的桶裡，比如家人吃剩的果皮，冰箱裡放了太長時間的水果和蔬菜，後院的殘次果和落地果，都是堆肥好材料，按照三份果、一份紅糖和酵母粉、十份水的比例，混和密封，放在後院發酵一個月，就是很好的堆肥。用發酵後的水澆花和蔬果，效果特好，「這樣種出來的東西，味道是外面完全買不到的，就算在超市裡標榜「有機」的，也完全比不上」。

吳鴻鶯表示，她在實踐中摸索出一個秘訣，在植物堆肥中加入橘子皮、柚子皮、檸檬皮等橘類果皮，幾乎可以解決堆肥的惡臭氣味問題，「不但不臭，還有一種酸香的氣味」，家人再也不反對。她還有一個秘訣，就是每次堆肥都使用上一次部分肥液作為引子，「這樣堆肥往往兩、三個星期就OK」，節省大約三分之一時間。

她居住的艾爾蒙地市，每年提供兩至三次免費有機肥，這些有機肥是由垃圾公司每周收集植物性垃圾製作，取之於民用之民。她領回有機肥，媽媽再加工製作更有效的肥料，比如到家得寶（Home Depot）購買動物糞肥，自家再加豆腐渣混合在一起，發酵後就是特別好的有機肥，植物根壯葉肥果實大又香。前幾個月她和家人去領取垃圾公司的有機肥料時，自豪地將收成的果實圖片給現場工作人員看，被允許多領三倍有機肥，「他們說我們是真正懂得利用有機肥的家庭，種植專家，值得多鼓勵。」

亞凱迪亞 林太太表示，她從自家園丁處學到一個不錯的生物堆肥方法。由於院子較大，每個星期都有大量草和樹葉成為垃圾。後來園丁徵得她的同意，乾脆在她家後院角落挖了一個坑，每個星期剪下來的草和落葉，全部放入坑中。她家狗狗多年來每天要清掃丟棄的糞便，也放入草堆中，兩、三天澆一次水，一周將草堆翻一下，沒想到一個冬天下來，成了滿滿一大坑有機肥。