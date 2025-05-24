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150萬洛市民走不到公園 恐少活10年

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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信託公共土地加州主任Guillermo Rodriguez指出，洛杉磯市的公園系統面臨資源分配不均、長期缺乏規劃更新與投資不足等多重問題。（ZOOM會議截屏）
信託公共土地加州主任Guillermo Rodriguez指出，洛杉磯市的公園系統面臨資源分配不均、長期缺乏規劃更新與投資不足等多重問題。（ZOOM會議截屏）

一項全國性新民調顯示，公園是促進民眾跨階層交流的重要場所。在美國社區媒體（ACoM）於5月23日舉辦的線上座談會中，來自各地的地方官員與社區倡導者共同探討最新的ParkScore城市公園系統排名報告，並分享各地推動城市綠化的經驗與挑戰。

信託公共土地組織（Trust for Public Land）公園研究主任Will Klein指出，今年度全美公園系統排名前十的城市包括華盛頓特區、加州爾灣、明尼亞波利斯與辛辛那提等。其中，華府已連續五年名列第一，這歸功於建城初期即納入公園用地的長遠規劃。

來自亞特蘭大公園與休閒局的Justin Cutler分享，該市透過與學區合作推動「校園操場開放計畫」，讓校園操場在放學後對社區居民開放，大幅提升居民對公園的可及性。他指出，自2024年起，亞特蘭大10分鐘步行可達公園的覆蓋率從79%提升至82%，整體ParkScore排名也從第25名上升至第21名。

與亞特蘭大的進步形成鮮明對比的是，洛杉磯市的表現令人憂心。信託公共土地加州主任Guillermo Rodriguez指出，洛杉磯市的公園系統在過去五年間從全美第49名下滑至第90名，反映出資源分配不均、長期缺乏規劃更新與投資不足等多重問題。他表示，目前洛杉磯市約有150萬居民無法步行抵達鄰近的社區公園，情況在低收入與非白人社區尤其嚴重。

與其他城市每5到10年即更新一次公園總體規劃的標準相比，洛杉磯市自1973年以來未曾更新。Rodriguez指出，除了長年資金不足外，資源配置不均也是核心問題。根據調查，洛市的自然保留區與大型公園多集中在如洛杉磯西區等富裕地區，而人口稠密、少數族裔聚居的南洛杉磯與東區卻嚴重缺乏綠地，形成所謂的「綠地不平等」。

社區合作夥伴組織「綠化美國城市計畫」研究員Yvette Lopez-Ledesma則進一步說明該評估計畫的進展。她強調，公園是社區的生命線，不僅是遊憩空間，更是糧食發放、托育、災害應變等多項社福服務的基礎設施。「缺乏綠地的社區，其居民壽命平均可短10年」。

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