愛迪生提交62億美元野火緩解計畫

SCE提交一項為期三年、總額62億美元的野火緩解計畫。圖為SCE工人站在電線桿頂端，協助引導直升機，將具保護層的導線（即覆蓋導線）從一根電線桿拉至另一根電線桿。(美聯社)

南加州 愛迪生公司（SCE）16日向加州能源基礎設施安全辦公室提交一項為期三年的野火緩解計畫，預計投資62億美元，用於安裝440哩覆蓋導線和260哩地下配電線路，並採用人工智慧 和早期故障檢測技術，以提升電網的韌性。

依據SCE新聞稿，該計畫主要是在應對因乾旱和極端天氣導致的野火風險增加，並加強電網的安全性和可靠性。SCE總裁兼執行長鮑威爾（Steven Powell）表示：「我們制定了這項三年計畫，採用多層防禦策略，以幫助保護我們的社區免受野火威脅。」

鮑威爾強調，1月發生在南加 州的毀滅性野火，凸顯了推進緩解措施和採用新工具以提高基礎設施韌性和安全性的緊迫性。「雖然無法完全消除野火風險，但我們將持續強化電網，並投資於創新手段，以朝向接近零風險邁進。」

在技術方面，SCE計畫部署人工智慧和機器學習技術，將導線以地面覆蓋方式鋪設，取代傳統掘地埋線工法；還將擴展早期故障偵測系統到200個新地點，以提早發現設備異常，從而更快、更準確地應對潛在的基礎設施問題。此外，SCE還將支持空中消防資源，包括世界上最大的夜間滅火直升機，以增強其服務區域內的滅火能力。

由於南加州極端天氣和都市蔓延風險，公共安全電源中斷也是防範野火的重要措施之一。SCE將加強對客戶的支援與溝通，減輕PSPS帶來的影響。

SCE營運長安德森（Jill C. Anderson）指出：「PSPS挽救了生命。今年1月風暴過後，我們發現近90個潛在起火點都因事先斷電而未引發災害。我們也在高風險區域加裝覆蓋導線與快速熔斷器，以防止起火。」