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赴網約遭伏擊 男被搶走手機盜刷2萬

編譯組／綜合報導
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約會App雖然方便，但也成為有心者犯罪工具。（美聯社）
約會App雖然方便，但也成為有心者犯罪工具。（美聯社）

洛杉磯市警局（LAPD）正式發出要求，希望民眾對發生在4月28日凌晨的約會平台搶劫案提供線索。

警方表示，當天零時後，男性受害人依約在Beverly Boulevard附近的South Occidental Boulevard 100街區，與年約17歲至25歲的非裔女子碰面，他們是在某一熱門約會平台上認識且相約見面。

受害人在與身穿棕衣、灰褲的女子見面後不久，一男一女兩名同夥就駕著黑色、新款的Dodge Charger或Challenger來到。在還沒下車之前，年約20、30歲的蓄鬍男子就先朝受害人方向開了一槍，然後穿著棕色連身褲、藍色T恤與黑鞋的男子就上前要脅。

警方指出，該名男嫌打開了受害人未鎖的車門，並以槍指著、要求拿出財物，兩名疑犯洗劫了座車、拿走財物，並迫使被害人提供手機解鎖密碼。

因為擔心被害，受害人逃離現場，連車也不要了。直到3時前，警方說嫌犯又回到現場，並開走該車，整個上午都開著車亂逛，並分幾次用手機購物，還匯款出去，導致被害者損失2萬美元。

第三名女嫌應為拉美裔，年齡17歲至25歲，同樣身著身穿棕衣、灰褲。

第一起事件後才加入的第四名男嫌，應該是個20歲至30歲的拉美男性，蓄鬍並綁了個小髻，身著白色T恤、紅褲、白鞋。

知道線索的人，可以撥打213-484-3651聯絡洛市警局蘭伯特分局的幫派幹員，或213-484-3450的總機。

Boulevard 洛杉磯 非裔

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