鑽石吧長青會慶生 數百長輩歡聚 表揚模範母親

鑽石吧長青會22日舉辦母親節/端午節暨春季慶生大聚會，五位模範母親受到表彰並獲得鮮花和豐盛禮物。（長青會提供）

鑽石吧長青會22日舉辦母親節端午節 暨春季慶生大聚會，五位模範母親受到表彰並獲得鮮花和豐盛禮物；數十位春季壽星在大家的祝福中切蛋糕，互祝生日快樂；數百位長輩歡聚一堂，在美食、音樂、歌舞及書法、繪畫及瓷器彩繪展覽的文藝氣息中迎接初夏。

長青會今年評出的五位模範母親分別是馮紀屏、盧希希、郭素姿、曾妙容、張曉華。長青會榮譽理事長施吾庠向獲獎母親頒發電鍋、康乃馨和獎狀，感謝她們為家庭和社會做出榜樣，同時表達對所有勞苦功高、無私奉獻的母親們的誠摯祝福。

鑽石吧長青會22日舉辦母親節/端午節暨春季慶生大聚會，數百位長輩在美食、音樂、歌舞及書法、繪畫及瓷器彩繪展覽的文藝氣息中迎接初夏。（長青會提供）

五位模範母親的家人和好友分別獻上祝詞和祝福。馮紀屏的先生分享說，太太樂觀開朗，對人熱忱，做事負責，她來美讀書畢業後任職政府機關，周末去中文學校幫忙，擔任老師和校長，除教導學生中文外，每逢節慶更帶領孩子們參觀圖書館，參加社區活動，直到退休 。退休後繼續發揮餘熱，幫忙小姑照顧婆婆，活到老學到老。

盧希希的孩子分享，母親在年近五旬時來到美國生活，以堅韌勤勞為晚輩撐起一片天地，將整個家庭打理得井井有條溫馨舒適；母親話語不多，但以身作則言傳身教，並將自己的老年生活安排得豐富多彩，減少晚輩後顧之憂。

曾妙容的孩子們分享，母親在中年時做出人生重大決定，為三個孩子的教育移民美國，為孩子們安置一個遮風擋雨的家，母親奉行經濟是獨立的基礎，不曾離開職場，直到退休，而對家人的全心照顧，讓家人每天都感到溫暖。

郭素姿則被稱為「長青會瓷器彩繪班最德高望重的大姊」，班友們稱讚她和藹可親，熱情洋溢，給大家留下深刻印象。

張曉華的孩子分享說，母親總是把自己的打扮得漂漂亮亮，總把家庭每個人照顧得很好，每天開心的母親，讓整個家每天充滿陽光和歡樂。

長青會表示，韻律班易天羽老師月前返家途中發生嚴重車禍，車毀人重傷，前後胸部七根肋骨斷裂，在加護病房和住院前後將近一個月，但近期仍帶著傷痛和腰部不適到教室指導學生，精神可嘉。榮譽理事長施吾庠數星期來也特別到社區中心探班，感謝易老師的辛勤付出。