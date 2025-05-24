我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

鑽石吧長青會慶生 數百長輩歡聚 表揚模範母親

記者楊青／鑽石吧報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鑽石吧長青會22日舉辦母親節/端午節暨春季慶生大聚會，五位模範母親受到表彰並獲得鮮花和豐盛禮物。（長青會提供）
鑽石吧長青會22日舉辦母親節/端午節暨春季慶生大聚會，五位模範母親受到表彰並獲得鮮花和豐盛禮物。（長青會提供）

鑽石吧長青會22日舉辦母親節端午節暨春季慶生大聚會，五位模範母親受到表彰並獲得鮮花和豐盛禮物；數十位春季壽星在大家的祝福中切蛋糕，互祝生日快樂；數百位長輩歡聚一堂，在美食、音樂、歌舞及書法、繪畫及瓷器彩繪展覽的文藝氣息中迎接初夏。

長青會今年評出的五位模範母親分別是馮紀屏、盧希希、郭素姿、曾妙容、張曉華。長青會榮譽理事長施吾庠向獲獎母親頒發電鍋、康乃馨和獎狀，感謝她們為家庭和社會做出榜樣，同時表達對所有勞苦功高、無私奉獻的母親們的誠摯祝福。

鑽石吧長青會22日舉辦母親節/端午節暨春季慶生大聚會，數百位長輩在美食、音樂、歌...
鑽石吧長青會22日舉辦母親節/端午節暨春季慶生大聚會，數百位長輩在美食、音樂、歌舞及書法、繪畫及瓷器彩繪展覽的文藝氣息中迎接初夏。（長青會提供）

五位模範母親的家人和好友分別獻上祝詞和祝福。馮紀屏的先生分享說，太太樂觀開朗，對人熱忱，做事負責，她來美讀書畢業後任職政府機關，周末去中文學校幫忙，擔任老師和校長，除教導學生中文外，每逢節慶更帶領孩子們參觀圖書館，參加社區活動，直到退休。退休後繼續發揮餘熱，幫忙小姑照顧婆婆，活到老學到老。

盧希希的孩子分享，母親在年近五旬時來到美國生活，以堅韌勤勞為晚輩撐起一片天地，將整個家庭打理得井井有條溫馨舒適；母親話語不多，但以身作則言傳身教，並將自己的老年生活安排得豐富多彩，減少晚輩後顧之憂。

曾妙容的孩子們分享，母親在中年時做出人生重大決定，為三個孩子的教育移民美國，為孩子們安置一個遮風擋雨的家，母親奉行經濟是獨立的基礎，不曾離開職場，直到退休，而對家人的全心照顧，讓家人每天都感到溫暖。

郭素姿則被稱為「長青會瓷器彩繪班最德高望重的大姊」，班友們稱讚她和藹可親，熱情洋溢，給大家留下深刻印象。

張曉華的孩子分享說，母親總是把自己的打扮得漂漂亮亮，總把家庭每個人照顧得很好，每天開心的母親，讓整個家每天充滿陽光和歡樂。

長青會表示，韻律班易天羽老師月前返家途中發生嚴重車禍，車毀人重傷，前後胸部七根肋骨斷裂，在加護病房和住院前後將近一個月，但近期仍帶著傷痛和腰部不適到教室指導學生，精神可嘉。榮譽理事長施吾庠數星期來也特別到社區中心探班，感謝易老師的辛勤付出。

退休 端午節 母親節

上一則

短租屋開趴擾鄰、還有人不明死去 洛杉磯這地方又生事

下一則

美國雄獅旅遊 推洛磯山脈4大經典

延伸閱讀

IU、李鐘碩爆情變？熱戀3年變遠距 女神慶生不見男友

IU、李鐘碩爆情變？熱戀3年變遠距 女神慶生不見男友
周潤發70大壽慶生方式 網讚：低調的影帝

周潤發70大壽慶生方式 網讚：低調的影帝
周潤發70大壽 堅持做「這件事」慶生…網讚：低調的影帝

周潤發70大壽 堅持做「這件事」慶生…網讚：低調的影帝
鑽石吧華人聯誼會 郭凱琪接任會長

鑽石吧華人聯誼會 郭凱琪接任會長
鑽石吧居民家居改善計畫 每戶最高可獲3萬無息貸款

鑽石吧居民家居改善計畫 每戶最高可獲3萬無息貸款
為11歲愛女慶生 孫儷、鄧超親下廚、做蛋糕　

為11歲愛女慶生 孫儷、鄧超親下廚、做蛋糕　

熱門新聞

一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
ICE突襲南加草莓農場，因無搜查令被拒之門外。此為示意圖。（讀者提供）

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

2025-05-22 15:28
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用