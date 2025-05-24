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KidWind風力能源世界賽 台灣學生勇奪2項冠軍

洛杉磯訊
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台灣中小學學生隊伍赴美參加2025年KidWind風力能源世界賽。（經文處提供）
台灣中小學學生隊伍赴美參加2025年KidWind風力能源世界賽。（經文處提供）

2025年KidWind風力能源世界賽（2025 World KidWind Challenge）18日至21日在亞利桑納州鳳凰城舉行，台灣參賽隊伍表現優異，共獲得三項殊榮。

台中市立惠文國民小學「KILOWATTREL」隊勇奪國小組世界冠軍；台中市私立明道高級中學「Dr. Who's Teenagers」隊則獲得高中組世界冠軍；由台中市立台中第一高級中學、台中市立台中女子高級中學與台中市立台中工業高級中學聯合組成的「Eagle Wings」隊，榮獲高中組評審團獎，成績亮眼。

台中市私立明道高級中學「Dr. Who's Teenagers」隊獲得高中組世界冠軍，指導老師胡鈺杰，隊員沈甫澄、陳廷宇、洪敬軒、張少謙、翁粲勳、李從嘉、陳柏霏、戴凱鈞。台中市立惠文國民小學「KILOWATTREL」隊獲得國小組世界冠軍，指導老師呂芸軒，隊員陳宥榤、何冠諺、黃靖宸、李岳芃。台中一中、台中女子及台中市立台中工業高級中學聯合組成之「Eagle Wings」隊獲得高中組評審團獎，指導老師張育豪，隊員戴銘昱、戴銘一、龔巧恩、林楷宸。

KidWind風力能源世界賽由美國非營利組織KidWind主辦，並獲美國能源部（DOE）旗下國家可再生能源實驗室（NREL）支持，是全球具代表性的綠色能源教育競賽。2025年賽事吸引來自美國26州、台灣與墨西哥等地共131支隊伍、近500名學生參與。亞洲區聯賽由中華民國亞太能源科學教育協會（AESEA）主辦。

中華民國 墨西哥 亞利桑納州

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