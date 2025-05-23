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大幅削減醫療補助…「大又美法案」眾院過關 幾家歡樂幾家愁

記者楊青／洛杉磯報導
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川普「大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）」22日在眾院驚險過關，拿下堪稱「美國歷史上最轟動的法案」，其中削減1兆5000億美元的聯邦醫療和食品援助補助，使南加華人幾家歡樂幾家愁。

華埠服務中心執行長伍競群表示，聯邦醫療健保及食物援助的削減，受影響最大的是無證移民；對低收入合法居民，則基本沒有影響。「聯邦政府大幅度下調年長者和慢性病患者用藥價格，對年長者和低收入人士，將有很大幫助」，但聯邦醫療補助削減，整體上可能會影響美國的醫療品質。

伍競群表示，「大又美法案」22日在眾議院通過，但最終版本應該還會調整。從目前情況分析，川普想法是享受福利的人，也應該去工作，且無證移民不應享受美國人民的福利。但法案落實到具體，是否行得通，還很難講。他舉例，部分家庭孩子多，家長出去工作，就無法照顧孩子，這是非常現實的問題。

伍競群表示，數月來，無證移民來華埠服務中心要求服務和申請福利的數量，已大為減少。他表示，不僅聯邦政府要削減，加州州長紐森上周也宣布，不再為無證移民提供醫療健保，因為加州沒錢了。

洛杉磯華埠服務中心社會福利服務部主任Kelly Situ表示，多年來聯邦醫療健保和食物援助福利申請，成功率都非常高，但這次聯邦政府的「大又美法案」，將對這個傳統提出重大挑戰。

Kelly Situ表示，聯邦醫療健保，多年來的主要享受者是無證移民，當然不少境外華人退休之後來美，也申請聯邦健保。從2024年開始，所有60歲以上人士，不看身分，只要收入足夠低，就能享受聯邦醫療健保。她說明，所謂的收入低，是沒有收入或極低收入；換句話說，即便有房產，但只要帳面沒有收入，就可以申請。

相反，糧食券的申請難度，比聯邦醫療健保的難度稍大一些，需有合法公民或綠卡和社會安全號，收入要求也比醫療健保高一些。

伍競群認為，總體看「大又美法案」初衷良好，但關鍵要看會遇到什麼困難，應該做哪些調整，更利於老百姓。他同時擔心川普政府大刀闊斧的減稅，是否會對美國財政產生不良影響。

伍競群和Kelly Situ均表示，作為服務低收入人群的機構，他們將密切關注「大又美法案」發展動向，為合法清寒人士爭取福利。

健保 低收入 移民

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