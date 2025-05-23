加州參議員塞萬提斯酒駕車禍挨罰

加州31選區參議員塞萬提斯（Sabrina Cervantes）近日因酒駕發生車禍。（取自塞萬提斯競選網站）

加州 31選區（部分河濱縣、聖伯納汀諾縣）參議員 塞萬提斯（Sabrina Cervantes）近日因酒駕發生車禍，她被以酒後駕駛（DUI）開罰單。

據KTLA 5電視台報導，塞萬提斯在沙加緬度距離州議會大廈幾個路口處發生車禍，與另一輛車相撞碰撞。事故發生後，塞萬提斯被送往醫院，就醫時，她被認定酒後駕駛，被警方開具輕罪罰單後離開。

塞萬提斯向KTLA回應此事。她表示，警方「脅迫」她。「周一下午，我的轎車被一輛大S UV攔腰撞了，我前往急診室尋求治療。我被沙加緬度警方逼迫，非自願在醫院被扣留數小時，警方錯誤指控我酒後駕駛。」她說，「這次痛苦經歷，讓我極度悲傷。作為州參議員、妻子、母親，我秉持最高標準，也希望其他人可以像我一樣服務社區。我想要說清楚：我沒有做錯。」塞萬提斯強調：「在醫院做的實驗室測試顯示，我體內沒有酒精。我期盼此事可以快速公正解決。」

Politico新聞對沙加緬度縣地方檢察長辦公室發出置評要求，詢問是否將對塞萬提斯提起酒後駕駛指控，目前尚未收到回覆。

加州參議院第31選區包括部分河濱縣以及聖伯納汀諾縣，城市包括柯洛那、東谷、芳塔那及河濱市等地。