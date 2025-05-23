馬里布和聖塔蒙尼卡之間太平洋海景公路 今開放

太平洋海岸公路，將於23日上午8時重新開放。(取自X@Caltrans District 7 )

因寶馬山野火關閉四個半月的馬里布和聖塔蒙尼卡之間的太平洋海岸公路，將於23日上午8時重新開放。

該11英里的海景公路，重新開放時間比州長紐森 預期的「5月底」提前。數月來，該公路一直限制性通行，僅供急救人員和居民使用。

儘管公路重開，但當局仍對進入野火災區實施管制，因此途經該公路的車輛和駕駛人，可能會遇到嚴格安全檢查。洛杉磯 市長貝斯已指示洛杉磯市警局加強該地警力部署，包括全天候設立檢查站，時速25英里的限制，將繼續有效。

紐森表示，太平洋海岸公路重開，民眾在國殤日長周末出行，將有更多選擇。他感謝數百名建築和道路施工團隊的努力，以及陸軍工程兵團幫助。

為此次公路提早重開作出重要貢獻的美國陸軍工程兵團特遣部隊指揮官William Hannan表示，在團隊的不懈努力下，完成了5500多處房產的清理、修復工 作，佔此次災難性野火影響的兩個地區火毀房屋的一半以上。他說，由於清理廢墟的工作人員仍在工作，建議路過的駕駛人小心行駛，預留足夠時間，應對可能的道路嚴重阻塞。