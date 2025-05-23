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加州理工學院 擬建全新實驗室大樓

記者趙健／巴沙迪那市報導
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新實驗室大樓是一棟三至四層樓高的現代化建築。（巴沙迪那設計委員會報告截圖）
新實驗室大樓是一棟三至四層樓高的現代化建築。（巴沙迪那設計委員會報告截圖）

根據巴沙迪那設計委員會初步計畫，一座全新實驗室大樓預計將在加州理工學院（Caltech）校園旁興建。該建設提案目前已開啟市府規畫審查程序。

該建築座落於城市環境的過渡帶，南鄰綠意盎然的住宅社區。（巴沙迪那設計委員會報告截...
該建築座落於城市環境的過渡帶，南鄰綠意盎然的住宅社區。（巴沙迪那設計委員會報告截圖）

該項目由Trammell Crow公司開發，土地由加州理工學院所擁有，地址為巴沙迪那市Green Street 1364號，自1990年代以來，該地為停車場。根據市政規畫資料，新提案計畫建設一棟三至四層樓高的現代化建築，提供總面積9萬3539平方英尺的多租戶辦公與實驗室空間，並設有三層樓地下停車場，可容納280輛車。

建築設計由知名建築事務所Gensler操刀，外觀採用方格狀設計，搭配大地色系，呈現現代低樓層建築風格。新建築中的大面積玻璃設計為室內空間引入自然光線，其結構形式也讓人聯想到20世紀巴沙迪那的裝飾藝術和美術風格鋼骨石材摩天建築。新建築設計希望呼應巴沙迪那歷史背景，同時展現加州理工學院豐富且多元的建築風貌。

根據巴沙迪那設計委員會日前發布的項目報告：「該建築座落城市環境的過渡帶，南鄰綠意盎然的住宅社區，北側則是高密度的開發區塊，東側緊鄰St. Philip the Apostle教堂，以及鄰近巴沙迪那城市學院，為社區增添活力。」

報告指出，新建築的設計考量周邊多元環境，東、西與南側鄰近住宅與歷史教堂的部分，採用降層設計以減輕建築量體；北側則沿Green Street維持四層樓高度，合規都市尺度，同時依據特定區域計畫，設計出富有變化且開放的立面，提升人行體驗。

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