仍依種族考量入學？ 洛杉磯加大醫學院挨告

洛杉磯加大的David Geffen School of Medicine。（Google Street View）

設在維吉尼亞州 的社團「Do No Harm」近日在洛杉磯聯邦法院提告，指洛杉磯加大 （UCLA ）醫學院仍在使用種族為入學考量，違背2023年聯邦最高法院的裁定。洛杉磯加大尚未回覆城市新聞社（CNS）的詢問。

Do No Harm創辦人高法柏（Stanley Goldfarb）原本是賓州大學醫學院院長與腎臟科醫生，三年前退休後創辦了組織，以保障醫療體系不受意識形態侵害。

這次提起集體訴訟的原因，是一名白人學生指，遭到洛杉磯加大醫學院不當拒絕入學，儘管成績非常優秀。同時Do No Harm也指UCLA醫學院的招生長公開、私下都宣稱，「她使用種族為入學考量」。

Do No Harm認為，UCLA醫學院的招生委員會，經常優惠低於門檻的非裔與拉美裔，白人與亞裔卻需要近乎完美的成績才能被考慮。

創辦人高法柏表示，Do No Harm會為所有遭到不公待遇的學生奮戰到底，因為洛杉磯加大就是政治進步的假象、掩蓋種族歧視的行為，所有醫學院都應遵守法律，重視實際表現而不是天生、無法改變的人體特徵。