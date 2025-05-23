推動建築設計標準化 天普市擬編製客觀設計規範

JKA在布班克市（Burbank）建立住宅區3D模型，展示前院、側院、二樓退縮與車庫位置等設計標準，作為訂定R1設計規範的依據。（取材至天普市會議記錄）

為配合加州 法規推動住宅與混合使用開發審查改革，天普 市議會日前與「約翰卡利斯基建築師事務所」（John Kaliski Architects，簡稱JKA）簽署顧問合約，編製適用全市高密度與混合使用區域的「客觀設計標準」（Objective Design Standards，簡稱ODS）。

市府表示，JKA將負責為R-3（高密度住宅）、MU-L與MU-M（低、中密度混合使用），以及交會點特定計畫區內的MU-B、MU-C與NT分區編製ODS。該標準將提供明確、可驗證的建築與場域設計規範，涵蓋基地配置、建築量體與退縮、外牆材料與色彩、窗型、景觀、停車設計與街道關係等，供開發商選擇以加速審查。

市府指出，ODS的推動，是因應2019年通過的SB330法案。該法規定，2020年1月1日起，各地政府不得再對新建住宅與混合用途建案施加主觀設計規定。若地方未制定相關標準，將面臨無法合法審查設計的風險。

對該合作案，市府將推動社區參與程序，預計辦理2場社區說明會、3場規畫研討會與2場公聽會。市府表示，透過廣納意見與公開討論，可確保新制反映社區期待，並取得開發者支持，建立具一致性與彈性的設計框架。