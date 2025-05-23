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洛杉磯華埠服務中心 再獲年度非營利組織認證

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後排左起：洛杉磯華埠服務中心政府暨社區關係事務長Daisy Ma，加州眾議員Mark Gonzalez，洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群。前排為洛杉磯華埠服務中心董事會主席張志堅。（洛杉磯華埠服務中心提供）
後排左起：洛杉磯華埠服務中心政府暨社區關係事務長Daisy Ma，加州眾議員Mark Gonzalez，洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群。前排為洛杉磯華埠服務中心董事會主席張志堅。（洛杉磯華埠服務中心提供）

洛杉磯華埠服務中心日前榮獲「加州2025年度非營利組織」稱號，該機構代表當日在沙加緬度接受州眾議員Mark Gonzalez頒發的認證書。

華埠服務中心，是今年獲獎的百家非營利組織之一。這些獲獎機構因對社區的傑出貢獻，受該州參議員和眾議員的表彰。華埠服務中心董事會主席張志堅表示，感謝州眾議員Mark Gonzales的肯定，該認證不僅是華埠服務中心莫大的榮譽，也是對團隊的鼓勵，將促使團隊持續在各項服務中追求卓越。該機構總裁兼執行長伍競群說，這是華埠服務中心2022年以來，第二次榮獲此認證；這將激勵團隊堅守「打造賦權社區繁榮生活」的使命，提升服務品質，期待為社區提供更多優質且多元的服務項目。

加州眾議員 Mark Gonzalez（左二）頒發「加州2025年度非營利組織」...
加州眾議員 Mark Gonzalez（左二）頒發「加州2025年度非營利組織」認證書給洛杉磯華埠服務中心。左起為華埠服務中心政府暨社區關係事務長Daisy Ma、加州眾議員Mark Gonzalez、華埠服務中心董事會主席張志堅、執行長伍競群。（洛杉磯華埠服務中心提供）

「加州年度非營利組織」評選的發起方「加州非營利組織協會」執行長Geoff Green表示，非常感謝華埠服務中心對社區的付出，並對其獲認可表示祝賀。

「加州年度非營利組織」評選活動已有十年，該項目由「加州非營利組織協會」 與加州參議院和議會非營利部門特別委員會合作贊助。

華埠服務中心成立於1971年，一開始僅有一名志工在教會設桌，提供華裔移民服務。現今，該組織已拓展為南加最具規模非營利組織之一，2024年為近3萬4300名對象提供服務。

加州眾議員 Mark Gonzalez（左二）頒發「加州2025年度非營利組織」...
加州眾議員 Mark Gonzalez（左二）頒發「加州2025年度非營利組織」認證書給洛杉磯華埠服務中心。左起為華埠服務中心政府暨社區關係事務長Daisy Ma、加州眾議員Mark Gonzalez、華埠服務中心董事會主席張志堅、執行長伍競群。（洛杉磯華埠服務中心提供）

華埠 加州 眾議員

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