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東谷華生 當選Key Club CNH地區總監

洛杉磯訊
圖為東谷高中女生林筱羿。（受訪者提供）
圖為東谷高中女生林筱羿。（受訪者提供）

據CNH Key Club消息，就讀南加州東谷高中的華裔學生林筱羿（Charlize Lin），日前在Key Club International California–Nevada–Hawaii（CNH）地區年會中，當選為新一任地區總監，成為全美規模最大的高中志工組織中最高階學生領袖之一，展現亞裔青年傑出領導力與服務精神。

Key Club為隸屬於國際同濟會（Kiwanis International）的高中志工組織，成立於1925年，在全球擁有數千分會。CNH地區涵蓋加州、內華達州與夏威夷，是全世界成員最多的地區，擁有超過700所學校分會與3萬名學生會員。

地區總監為CNH區最高學生幹部，負責領導全區超過70位副總監及多個行政部門，策劃全區性會議與訓練、協調資源、制定政策，並代表CNH地區出席國際會議。

林筱羿在激烈競選中脫穎而出，歷經個人履歷遴選、顧問團面試、千人年會中的公開演說與問答，最終由來自三州的學生代表投票選出。她冷靜清晰的表達、對服務願景的堅持，獲得廣泛認同。

林筱羿自高中起積極參與Key Club，曾擔任多項學生領袖職務，長期投入社區服務，籌劃活動、協助募款並指導其他學生領袖。她的家人表示，她常為準備簡報與會議資料熬夜至深夜，也在假期投入公益活動，展現高度責任感。

林筱羿表示，希望能在新一年中，促進CNH區更強的凝聚力，並鼓勵更多學生參與公共服務。

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