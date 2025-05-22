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14歲華裔少女 奪全美小提琴賽季軍

記者張庭瑜/洛杉磯報導
許娜領獲2025年全美音樂教師協會（MTNA）弦樂比賽第三名。她熱愛浪漫樂派，立志以琴聲傳遞情感。（受訪者提供）
許娜領獲2025年全美音樂教師協會（MTNA）弦樂比賽第三名。她熱愛浪漫樂派，立志以琴聲傳遞情感。（受訪者提供）

橙縣藝術中學14歲華女許娜領（Natalie Xu），近日在全美音樂教師協會（MTNA）舉辦的全國小提琴決賽中勇奪第三名，並將登上美國公共電台（NPR）節目「From the Top」演出。她熱愛浪漫樂派，「以琴傳情、打動人心」作為音樂的初衷與目標。

許娜領七歲左右接觸小提琴，在短時間內展現音樂天分。她表示，最難忘的演出，是參與MTNA全國總決賽，該比賽分州、區域與全國決賽三個階段，從加州出發飛往明尼蘇達州參賽，也是她首次單獨搭機去外州。過程中除了演出，更讓她認識來自全國各地的音樂同好。

對音樂學習過程中的挑戰，許娜領坦言，年幼時曾因經驗不足而感到緊張，但隨著比賽與演出經驗累積，逐漸學會放下壓力、全心投入演奏。

許娜領指出，她是先學鋼琴，然後轉學小提琴，並對小提琴有更大興趣。「小提琴的音色讓我著迷，我喜歡透過琴聲表達各種情感與色彩。」她特別偏愛浪漫樂派作曲家，如布拉姆斯（Johannes Brahms）、德弗札克（Antonín Dvořák）與史特勞斯（Richard Strauss）。

準備比賽或演出時，她習慣透過畫面與情境進行想像，把情緒融入演奏中，讓音樂「活起來」。除古典音樂外，許娜領也會聽流行音樂。她表示，雖然未來是否走向音樂專業仍未確定，但小提琴將會伴隨她的人生。

許娜領的老師為森祐紀（Yuki Mori，音譯）與朴敏貞（Min Jung Park，音譯）夫婦，兩人皆受教20世紀最偉大小提琴家之一的海菲茲（Jascha Heifetz），目前於橙縣共同經營「Mori & Park Violin Studio」。森祐紀表示，許娜領學習態度認真，音樂理解力與表現力極佳，「她有時拉出的音色，已接近職業水準。」

許娜領在音樂會中擔任協奏曲獨奏，專注神情與穩健台風展現專業水準。她在橙縣就學，曾...
許娜領在音樂會中擔任協奏曲獨奏，專注神情與穩健台風展現專業水準。她在橙縣就學，曾與交響樂團合作演出深獲好評。（受訪者提供）

橙縣 加州 明尼蘇達州

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