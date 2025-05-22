聖蓋博市將建新醫療大樓 與聖蓋博醫院相鄰

這處新大樓名為「愛德醫學中心」（I Ter Medical Center），位於330 W. Las Tunas Drive。（聖蓋博市）

聖蓋博 市即將迎來新醫療大樓。這棟大樓與聖蓋博醫院相鄰，建成後將為民眾帶來更多便利的醫療服務。

根據聖蓋博市官網，這處新大樓名為「愛德醫學中心」（I Ter Medical Center），位於330 W. Las Tunas Drive。建成後將佔地7萬4750平方英尺，高70英尺。根據市府網站的信息，在樓房的第五層將設置開放陽台，佔地2202平方英尺。該處醫療中心提供多種醫療單位，包括一間門診病人手術室、藥房、影像室及咖啡廳。其中影像室位於一樓，而手術室位一樓或二樓，咖啡廳位一樓。這座醫療大樓預計有120名員工/租客，營業時間為周一至周五，上午8時至下午6時。大樓南北分別設有電梯，病人可乘坐電梯到達醫療單位。大樓南部設病人接駁道。

該處醫療中心共提供299個停車位給病人和醫護等。其中，在建築後面（南部）設置有地面停車位共51個，可以由West Las Tunas大道駛入。此外，還有兩層地下車庫可以提供248個停車位。車庫入口在地面停車場南部。地面和地下停車場的入口，將安裝停車控制大門。

這處建案約在兩年前在市規畫委員會通過，預計耗時25個月完成。目前位置上有一座一層樓高的醫用辦公室以及數個地面停車場。開工後，將花費一個月將現有建築清除。

「愛德醫學中心」所在位置為商業區，周圍有眾多餐廳、零售店和醫療單位。聖蓋博醫院在該建案西側，僅有一個路口的距離，步行就能到。