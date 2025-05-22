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稱工傷卻去跳舞 女警詐領60萬賠償 最高恐囚22年

洛杉磯訊
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布朗涉嫌詐領工傷賠償金遭檢方起訴，她聲稱因傷無法工作，卻被發現參加音樂節跳舞、飲酒，並參與滑雪與跑步等活動。（取自ABC 7電視台畫面）
布朗涉嫌詐領工傷賠償金遭檢方起訴，她聲稱因傷無法工作，卻被發現參加音樂節跳舞、飲酒，並參與滑雪與跑步等活動。（取自ABC 7電視台畫面）

ABC7電視台報導，橙縣西敏市(Westminster)前警員布朗(Nicole Brown)自稱因公受傷、無法工作，卻被發現參加音樂節跳舞、滑雪、跑步，與其申報傷情明顯不符。她涉嫌詐領超過60萬美元的工傷賠償金及醫療費用，遭檢方以15項重罪起訴，最高面臨22年刑期。其繼父舒曼(Peter Gregory Schumann)雖為執業律師，也被控協助詐欺，若罪名成立，最高面臨8年刑期。

地方檢察官指出，布朗2022年3月報稱在勤務中頭部受傷，經急診檢查後獲准休假。數日後，她宣稱患有創傷性腦損傷、暫時喪失工作能力，並持續申請工傷福利，期間共領取逾60萬美元補助款。

橙縣檢察長辦公室發言人艾迪斯（Kimberly Edds）表示，布朗其後被發現在驛馬鄉村音樂節（Stagecoach Country Music Festival）跳舞飲酒，亦多次滑雪、跑步及前往迪士尼樂園等，她的行為與申報內容明顯不符。 「一名警察若做出這樣的行為，實在令人厭惡。」

此外，檢方指出，舒曼為保險公司辯護的執業律師，被控協助其繼女策畫詐欺，並曾代表她與警局和案件經理會面，聲稱她視力受損、需長期待在黑暗空間。但檢方發現，布朗同時修讀線上碩士課程，顯示其視力與專注力均無重大限制。目前案件仍在審理中。

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