怕被ICE抓 哈佛畢業生自行驅逐 「我別無選擇」

哈佛畢業生Francisco Hernandez-Corona（左）與美籍丈夫Irving Hernandez-Corona自行驅逐後，通過視訊接受NBC電視台採訪。（取自NBC電視台畫面）

一名從小在洛杉磯長大的哈佛大學 畢業生，最近與美籍丈夫選擇自行驅逐，離開美國前往墨西哥 。因為沒有合法身分，害怕被移民局抓捕，當事人說，他們是在逃亡。

NBC電視台報導，身為無證移民，34歲的Francisco Hernandez-Corona與美籍丈夫Irving Hernandez-Corona，因為時刻擔心會被移民局抓捕，三周前「逃離」美國。從小在美國長大的Francisco，從未想過會離開，但今年1月新政府上台，改變這一切。Francisco表示，看到諸多新聞報導ICE的執法行動，看到人們被遣返到薩爾瓦多 （El Salvador）等地，每當有人敲門，他就會驚慌失措，「沒有想到會以這種方式離開。本質上，這是在逃亡。」

這對夫妻前往墨西哥西海岸的Puerto Vallarta，在這里，他們終於感到安全。Francisco表示，當地人很熱情，雖然深受感動，但有時仍會感到難過，「我們經常默默坐著，互相擁抱哭泣，感覺是被逼走的。」

Francisco 2013年畢業於哈佛大學臨床心理學專業，他的求學之路充滿艱辛。10歲時父親把他交給「蛇頭」穿越邊境，「那是我一生中最黑暗的三天，我記得穿越沙漠的每一刻，沒有人問我是否願意，我別無選擇。」

來到美國後，一家人住在洛杉磯國際機場 附近的小城市Lennox，成績優異的Francisco，2009年被哈佛大學錄取。但就在那時，母親因罕見疾病去世，家人紛紛離散。Francisco申請過DACA（童年入境暫緩遣返），因為他和母親遭受父親暴力，還申請了保護家庭暴力受害者的VAWA簽證。雖然申請獲批准，但這些簽證的處理，已被拖延十多年；更糟糕的是，由於年幼時非法越境，Francisco面臨永久禁止入境美國的處罰。他哭訴，就因為父親當年的決定，美國法律的宣稱等於，「我不在乎你當時只有10歲，不在乎你是否在沙漠哭泣、流血，不在乎你是否毫無選擇，你必須離開這個你稱之為家的地方。」

Francisco與美國公民Irving歷經三年戀愛，去年秋天完婚，他一度以為終於有望解決身分問題。但後被告知，因為法律永久禁止他入境，他必須離開美國。律師甚至建議這對夫妻取消波多黎各的蜜月計畫，因為擔心Francisco會在旅途中被拘留。就在那時，他們決定自行驅逐出境，「看來我們只能走了，整個環境充滿仇恨。」

如今兩人在墨西哥遠程從事美國的工作維持生計，並努力規劃接下來的生活。多年前，Francisco的母親在洛杉磯去世後，遺體運回墨西哥安葬，回到母親故土的他，想去探望墓碑，但也害怕面對，他怕辜負母親的遺願，沒有繼續留在美國實現夢想。Francisco希望終有一天能重返美國，希望與Irving共同養育孩子，並送他們進入哈佛大學求學。