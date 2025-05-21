突襲非原計畫 家得寶3名無證移民遣返令取消

Home Depot 4月22日遭聯邦特工突襲，十多名臨時工被抓。（KTLA5電視台）

聯邦特工今年4月突襲南加波莫那市（Pomona）家得寶（Home Depot）停車場，拘留多名日薪工人，引起廣泛關注。國土安全部日前宣布，取消此次突襲行動中被捕的3名無證移民 的快速遣返 令，法庭文件顯示，該行動並不在原計畫內。

根據聖伯納汀諾太陽報（San Bernardino Sun）報導，南加大 法學教授Niels W. Frenzen稱，國土安全部19日取消對本案3名無證移民的快速遣返令，他們分別是來自瓜地馬拉（Guatemalan）的Jesus Domingo-Ros、Edwin Roberto Juarez和Yoni Ronaldo Garcia。

地方法官Dana M. Sabraw16日簽發臨時限制令，指出聯邦執法人員在家得寶停車場攔截無證移民的方式、以及準備采用的加速遣返程序合法性，都存在重大疑問。法官Sabraw要求案件審理期間暫停遣返，並在長達11頁的限制令中強調，執行移民法雖重要，但不應凌駕維護憲法保障的公共利益之上。

4月22日，聯邦特工在位於波莫那S. Towne Ave. 2707號的家得寶停車場，拘捕十餘名無證勞工。這起事件引發擔憂和憤怒，人們示威抗議針對「無辜平民」的執法。一名目擊者痛哭表示，「我們來到這里，只為養活自己和家庭。」

法庭文件進一步顯示，此次突襲行動並非邊境巡邏隊原定計畫。執法人員當天前往波莫那，本為追捕墨西哥籍理發師Martin Majin-Leon。對理發師實施逮捕後，邊境巡邏隊轉道家得寶停車場，對日薪工人進行突襲。當時在現場等待臨時工作的勞工四散逃離，3名瓜地馬拉籍無證移民遭攔截盤查後被捕。截至19日下午，這3人仍被拘押在南加Calexico的移民暨海關執法局(ICE)拘留中心。

法官Sabraw對這起案件提出質疑，認為法律文件未充分解釋，執法人員如何通過「自願接觸」確認當事人移民身分，當人們逃離時如何實現「自願」接觸？並指出，現有事實不足以判定執法人員接觸過程合法性，更無法確認拘留行為是否具備合理懷疑依據。