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削弱庇護州 聯邦可起訴加州縣級監獄非法移民

洛杉磯訊
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「守護天使行動」允許聯邦機構對加州監獄非法移民罪犯提起訴訟。（示意圖取自Pexels）
「守護天使行動」允許聯邦機構對加州監獄非法移民罪犯提起訴訟。（示意圖取自Pexels）

美國聯邦檢察官辦公室以及聯邦執法單位19日宣布，在加州開啟「守護天使行動」，該計畫允許聯邦機構對加州縣級監獄的囚犯發逮捕令並起訴他們。該計畫將削弱加州庇護州的角色。

司法部消息，加州中部地區約有150萬非法移民，該地區包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉縣以及范杜拉縣。這些非法移民中，包括幫派分子及其他危險的重刑犯。

在「守護天使行動」下，聯邦將可提出訴狀書和逮捕令，聯邦執法機構可以將加州監獄中的罪犯，盡可能多的移至聯邦司法體系中。該計畫5月10日執行以來，截至15日已經逮捕13人，人數預計還會上升。

聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）說，加州庇護州的政策，阻斷聯邦執法部門的行動，甚至那些監獄裡最可惡的非法移民罪犯，也被頻繁釋放到社區，這些法律讓聯邦的移民執法變得無意義。給非法移民罪犯開綠燈的日子已經結束，雖然加州目前無視聯邦移民執法，但其不能無視聯邦逮捕令。

州法律體系對非法移民罪犯的保護，造成史無前例危險。2025年2月，30歲的墨西哥裔José Cristian Saravia-Sánchez槍殺一名英格伍（Inglewood）男子，當時男子正在試圖阻止他盜竊車輛的催化轉換器。José Cristian Saravia-Sánchez是非法移民，曾犯車輛盜竊罪，2013年就被驅逐出境；然而他又返美，在2022年6月至2024年8月間，地方警局在加州法律規定下，無法配合聯邦執行將其移民拘留的要求。

「守護天使行動」的目的，就是要盡可能「中和」加州庇護州政策，讓社區更加安全。

非法移民 加州 庇護

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