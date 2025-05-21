人力短缺 洛縣警加班費全年估破5億 引發安全隱憂

洛縣警局人力短缺與高額加班費正嚴重考驗其執法能量。（取自ABC7新聞畫面）

據ABC 7電視台報導，洛杉磯 縣警局人力短缺、警員過勞問題日益嚴重，今年前三個月加班費支出已超過1億3100萬美元，全年預估將突破5億美元，創歷年新高。不少警員每月加班高達100小時，引發外界對公共安全風險的關切，城市官員與工會領袖紛紛警告，此情況恐將導致人力崩潰。

根據洛縣 警局資料，該局2024年警員加班支出已達4億2000萬美元，今年截至目前的支出，已明顯超出去年同期。資深警員梅拉茲（Anthony Meraz）指出，他與數名同僚每月平均加班80至100小時，長期處於高壓與風險中，身心狀況極度疲憊。

他表示，在這類必須配槍、隨時做出生死決策的執勤工作中，過度勞累會影響判斷力，「疲憊的員工並不總是能做出最佳決策。」

截至上月，洛縣警局仍有1530個職缺懸而未補。由於警力嚴重不足，與縣警局簽約負責治安的城市，紛紛向監事會表達關切。羅斯密市長克拉克(Maggie Clark)表示，她親眼見證警員們因過度加班導致身心俱疲。代表工會主席皮平（Richard Pippin）也表示，長期加班將削弱警員表現。他直言：「這幾乎像是洛杉磯縣正在進行一項實驗，看看可以將急救人員推到什麼極限，而不發生災難性後果。」

儘管去年警員曾獲加薪，但皮平指出，工會與縣政府目前就進一步調薪的談判毫無進展。今年1月一場大火燒毀縣內數十億美元資產，加上警員離職人數遠高於新聘人數，招募困難問題更加嚴峻。目前，實習警員第一年年薪為7萬9494美元。洛縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)表示，問題並非出在經費。她指出，主管部門已核准培訓新警員的預算，但警局至今仍難以招滿學員人數。