羅蘭岡「金色年華聯誼會」歌舞、文娛演出歡慶端午

參與成員舞蹈表演。（金色年華聯誼會提供）

南加羅蘭岡 「金色年華聯誼會」，19日舉辦端午節 會員同樂會活動，百餘成員參與。期間有文娛演出、成員書畫成果展，還有抽獎。現場表演載歌載舞，氣氛熱烈。創辦人林挺光、朱曉芳夫婦與大家同樂，多位年逾九旬長者也前來參與。

部分成員合影。（記者啟鉻／攝影）

活動在羅蘭岡社區中心舉行，林挺光表示，當天參與者有150餘人，多位90多歲長者也來與大家同樂。他表示，年度端午節活動已經持續20多年，每次參與都非常踴躍，並自編自演多個文娛節目。活動開始前奏美國國歌。

參與成員歌唱表演。（金色年華聯誼會提供）

本次端午節同樂活動首次編排表演民族舞「京劇水袖表演（梨花頌）」，由袁琦老師指導。其它節目還有元極舞「吉祥如意」、社交舞「倫巴舞（倫巴16年）」及24式簡化太極拳表演等。活動由聯誼會會長李艾霖主持。

成員書畫成果展。（記者啟鉻／攝影）

金色年華聯誼會於20多年前，由台灣移民林挺光創辦，經常舉辦豐富多樣聯誼活動。成員目前有300多人，都是55歲以上人士。大家在這裡結識新朋友、學習才藝，一起共度休閒時光。林挺光表示，金色年華聯誼會成立以來，提供平台讓大家持續發現生活中的樂趣和意義，為退休 後的生活增添美麗色彩。