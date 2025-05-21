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生技產業領袖與教育推動者徐鵬 獲頒洛州大榮譽博士

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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徐鵬被授予洛杉磯州立大學榮譽博士學位。（主辦方提供）
徐鵬被授予洛杉磯州立大學榮譽博士學位。（主辦方提供）

洛杉磯州大（Cal State LA，簡稱洛州大）20日舉行2025屆畢業典禮，生技產業領袖與教育推動者徐鵬（Kevin Xu），被授予榮譽博士學位，並在畢業典禮上發表主題演講，以其家族歷史為靈感，勉勵畢業生攜手合作，共創未來。

徐鵬（前左二）被授予洛杉磯州立大學榮譽博士學位。（記者朱敏梓／攝影）
徐鵬（前左二）被授予洛杉磯州立大學榮譽博士學位。（記者朱敏梓／攝影）

徐鵬在演講中追念其父、再生醫學先驅徐榮祥博士，並表示父親是他一生的精神領袖與啟蒙導師。「父親的創新與奉獻，為無數病患帶來希望與新生，也啟發他走上一條以科學服務社會、推動全球健康發展的道路。」

徐鵬是一名生物技術產業領袖和教育倡導者。（主辦方提供）
徐鵬是一名生物技術產業領袖和教育倡導者。（主辦方提供）

他鼓勵畢業生秉持責任感與持續學習精神，透過科學與教育正向改變世界。他引用父親的名言：「再生生命，就是相信未來」，並引述中國家鄉的一句諺語：「獨木不成林，獨弦難成音」，強調團隊合作與社群力量對於推動社會進步的重要性。

洛州大校長Berenecea Johnson Eanes表示：「徐鵬的慈善足跡遍及美國與中國，透過其在再生醫學領域的創新研究，推動全球健康發展。」

徐鵬為美寶國際（MEBO International）及Skingenix的董事長暨執行長，致力再生醫學與器官修復藥物的研發。他的慷慨捐贈，促成洛州大設立徐榮祥健康與人類服務學院及徐榮祥生技創新中心，並以其父命名。此外，他創立「徐氏國際學者交流計畫」，讓洛州大學生得以拓展視野，深入了解全球醫療環境。

徐鵬是洛州大今年首位榮譽博士學位得主，接下來演員暨喜劇演員鄭肯（Ken Jeong）與單口喜劇演員Jo Koy，也將獲頒榮譽藝術博士學位。

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