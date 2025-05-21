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世華婦女企管協會大洛杉磯分會 捐消防局洗烘衣設備

記者張庭瑜／拉肯亞達弗林楚奇報導
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世華大洛分會與消防局多位成員合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
世華大洛分會與消防局多位成員合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會20日在拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge），致贈13組洗衣機與烘乾機予洛縣消防局，協助改善消防分隊基礎設施，實質支持第一線消防人員的日常需求。

此次捐贈的13組洗衣與烘乾設備，將分送至12個參與伊頓野火（Eaton Fire）救災任務的消防分隊，以及第二號消防營地（Camp 2）。該營地位於1月山火的核心災區，為洛縣消防局的重要訓練與指揮據點，亦是高階指揮官每月會議的固定場地。消防局表示，將優先安排設備配置於災後負擔較重單位，強化第一線勤務人員的生活保障與應變效率。

劉煥君（左）與艾可於Camp 2前展示捐贈設備。（記者張庭瑜／攝影）
劉煥君（左）與艾可於Camp 2前展示捐贈設備。（記者張庭瑜／攝影）

洛縣消防局副局長帕帕斯（Eleni Pappas）表示，消防員經常在火場勤務後滿身煙灰與汗水，維持衣物與裝備清潔，不僅攸關衛生與健康，更影響士氣與尊嚴。但受限政府預算規定，消防局無法自行購置此類設備。

世華大洛杉磯分會代表團出席捐贈儀式，與洛縣消防人員一同在Camp 2會議室聆聽簡...
世華大洛杉磯分會代表團出席捐贈儀式，與洛縣消防人員一同在Camp 2會議室聆聽簡報。多位理監事到場支持。（記者張庭瑜／攝影）

消防局營區指揮官岡薩雷斯（Gerald Gonzales）表示，此次合作源於一次社區活動中，與大洛分會會長劉煥君相識。劉煥君主動詢問消防單位的實際需求，在得知洗衣與烘乾設備無法透過預算取得後，迅速與分會理事會討論，決定改以實物捐贈方式回應。此後經由Howard Appliance協助，以優惠價格採購13套設備，最終順利完成捐贈。

帕帕斯感謝世華婦女會實際回應消防分隊需求，捐贈13組洗衣與烘衣設備，強調「乾淨」...
帕帕斯感謝世華婦女會實際回應消防分隊需求，捐贈13組洗衣與烘衣設備，強調「乾淨」對消防員執勤後的重要性。（記者張庭瑜／攝影）

劉煥君表示，自1月野火爆發後，該分會即展開社區關懷行動，向洛縣警局與救援中心捐贈近400份熱食。此次進一步捐贈消防設備，是期盼能更直接回應前線救災人員的實際需要，透過非營利女性團體力量，推動民間與政府部門間的正向互動與資源整合。希望這次拋磚引玉的行動，能鼓勵更多團體投入社區建設。

Howard Appliance南加州銷售總監艾可（Steve Acord）表示，野火發生時他在中加州，從新聞中目睹野火災況，深刻感受到消防人員的英勇無畏。

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