華裔3胞胎讀同個大學、拿同個學位 還將進入同一間公司

屋崙華裔混血三胞胎姊妹同一天同所大學畢業，不但獲得的學位相同，還將進入同一家公司就職。（FOX電視新聞截圖）

美國畢業季開始，加州 一個華裔 家庭的三胞胎姊妹，今年不但從同一所大學畢業、獲得相同學位，還將進入同一家公司開啟她們的職業生涯。

福斯電視台報導，屋崙（奧克蘭）楊家華裔混血三胞胎姬亞莉（Ke'ale Young）、麥莉（Maile Young）和瑪卡娜（Makana Young）今年均以優異成績，從聖地牙哥 州大（San Diego State University）畢業，獲得整合行銷與傳播學士學位。

三姊妹表示，她們的人生道路並非刻意安排好，但結果令人滿意。姬亞莉說：「我們盡量不去影響其他兩人的大學入學計畫，但事情就這麼發生了。」

就讀聖地牙哥州大的四年裡，三姊妹相互扶持，但同時也為彼此保留個人成長空間。

麥莉說：「如果重來一次，我還是會做相同的事。我們基本上是各自追求自己的大學夢想，但共同努力。我覺得，我們相互啟發了彼此。」

畢業後，三姊妹將以遠距工作方式，在同一家數位行銷公司Power Digital Marketing擔任社群媒體專家，但專精不同領域，分別是時尚、消費包裝產品和生活方式。瑪卡娜說：「雖然我們都在同一部門工作，但專精的行業不同，這很有趣。」

三姊妹表示，一直以來，她們就像最好朋友，幾乎會一起做每一件事，直到上了大學，她們才開始有意識追求獨立經驗。例如，她們選擇前往國外不同地方唸書：姬亞莉選擇佛羅倫斯，麥莉選擇羅馬，瑪卡娜選擇倫敦。

瑪卡娜說：「出國唸書絕對是我們第一次各自結交自己的朋友，這些朋友並不知道我們是三胞胎。」

分開生活期間，讓三姊妹更能欣賞彼此獨特優點。瑪卡娜說：「從小到大，姬亞莉一直非常有組織能力，如果我需要計畫一些事，好比一天的安排，我一定會找她商量。麥莉則非常可靠，總是能給出最好建議。」

對瑪卡娜的優點，麥莉說：「她非常有創意，她這方面能力很強，能化腐朽為神奇。」

三姊妹雙親楊凱波（Kaipo Young，音譯）和德娜（Dana Young）表示，看到女兒們達成這一里程碑，他們感到驕傲且百感交集。楊凱波說：「我為女兒們感到非常驕傲，她們非常獨立，而且互相扶持。」

在三姊妹準備開始職業生涯之際，她們也期待展開新的冒險，包括旅行。