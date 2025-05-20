蓋蒂別墅博物館 6月27日重新開放

蓋蒂別墅博物館重新開放。（Getty官網截圖）

據KTLA電視台報導，蓋蒂基金會官員19日宣布，蓋蒂別墅博物館（Getty Villa Museum）因寶馬山野火關閉數月後，將在6月27日重新對外開放。屆時每日參觀人數設限，參觀者需提前在線上預約門票。

為減輕太平洋海岸公路（PCH）的交通壅塞，博物館重新開放將限時，僅每周五至周一開放，上午10時至下午5時。目前仍無法由日落大道（Sunset Boulevard ）進入，訪客應改由PCH進場。每日參觀人數將限制為500人，並需提前線上預約免費的分時入場門票。停車費維持25美元。

報導稱，重開首日將同時推出全新特展「皮洛斯王國：古希臘的戰士王子們」，展出超過230件來自邁錫尼文明重鎮美塞尼亞的藝術品與文物，展覽持續至2026年1月12日，。

先前展出的「古代色雷斯與古典世界」特展，因火災被迫提前結束。為延續其學術與藝術價值，蓋蒂已推出線上虛擬導覽，讓全球觀眾皆可透過網路欣賞展品。

此外，蓋蒂別墅的戶外古典劇場將於今秋回歸，推出第19屆年度劇目「Oedipus the King, Mama!」，由知名的Troubadour劇團共同製作，為觀眾帶來結合經典與現代幽默的精彩演出。

更多詳情、預約入場與活動資訊，請參閱官網https://www.getty.edu/visit/villa/