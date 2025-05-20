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入住拉斯維加斯飯店 小心床蝨 客人被咬提訴訟

編譯陳盈霖／綜合報導
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內華達州衛生檢查官員發現拉期維加斯數家酒店有床蝨問題。(取自pestworld.org)
內華達州衛生檢查官員發現拉期維加斯數家酒店有床蝨問題。(取自pestworld.org)

FOX 11電視台報導，位於拉斯維加斯大道上的金銀島酒店（Treasure Island）和神劍酒店與賭場（Luxor Hotel & Casino），4月21日遭客人提起三起訴訟，指控住宿期間被床蝨叮咬。

根據KLAS-TV報導，洛杉磯居民布魯斯（Teresa Bruce）對金銀島酒店提起訴訟。訴訟指出，她在2024年6月20日至23日期間入住該酒店，曾向酒店管理層反應問題，隨後被安排換至另一間客房。然而在入住第二間客房後，她發現自己身上出現更多叮咬痕跡。當飯店檢查她新入住的房間時，根據報導，工作人員確認房內確實有床蝨。

向神劍酒店與賭場提起兩宗訴訟的是去年7月住在該酒店，來自伊利諾州一對夫妻及另一位顧客。上述事件距永利（Wynn）度假村姐妹酒店，安可拉斯維加斯（Encore）、亞瑟王酒店（The Excalibur）、幻象酒店（The Mirage）及威尼斯人酒店（The Venetian）被爆出床蝨問題已有一年多左右。

根據KLAS調查，內華達州衛生檢查官員亦在環球度假村（Resorts World）、百樂宮酒店與賭場（Bellagio Hotel and Casino）、希爾頓假日俱樂部及柯夢波丹酒店（The Cosmopolitan of Las Vegas）發現更多類似問題。

來自洛杉磯，代表原告的律師維拉格（Brian Virag）向拉斯維加斯當地媒體表示，酒店經營者有責任確保客房沒有床蝨問題，「無論客人每晚支付60美元或600美元，飯店經營者的義務是相同的，他們需確保客人安全。」

金銀島酒店遭顧客投訴居住期間有床蝨而面臨訴訟。（金銀島酒店官網）
金銀島酒店遭顧客投訴居住期間有床蝨而面臨訴訟。（金銀島酒店官網）
遭顧客提起訴訟的盧克索酒店與賭場。（神劍酒店官網）
遭顧客提起訴訟的盧克索酒店與賭場。（神劍酒店官網）

洛杉磯 內華達州 伊利諾州

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