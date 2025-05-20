南加中文詩詞朗誦比賽 逾500人參加
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南加州中文學校聯合會18日在洛僑中心，舉辦春季學術團體詩詞朗誦比賽暨頒獎典禮，當日賽事共吸引500多人報名參加。現場氣氛濃烈，孩子在舞台上落落大方，朗誦詩詞聲情並茂，博得觀眾掌聲無數。
聯合會每年舉辦兩次學術比賽，春季比賽以口語表達為主，秋季則著重書寫能力。多年未舉行的團體詩詞朗誦比賽今年重啟，共6隊參賽，包括4所公立小學沉浸式雙語班。比賽結果當日揭曉，第一名為Pomona中文學校，第二名忠誠學校Fantana分校，第三名忠誠學校Chino分校，優勝者是Northup、Rondo、西區合唱團。
根據主辦方提供的數據，此次賽事總參賽人數達546人，其中個人報名487名，共有173位學生獲獎，得獎比例為35.52%。南加中文學校聯合會長車慶餘，向所有得獎者表示祝賀，肯定每位參賽者的努力與勇氣。
18日的頒獎典禮，穿插各組得獎學生的精彩表演，成人組表演說笑話，增添活動趣味。此外，還進行抽獎活動，聯合會宣布今年暑期文化夏令營重返大熊湖，舉辦五天四夜的青少年文化營，並為三位得獎學生提供活動優惠，第一名全額免費，第二名五折，第三名七折。該活動將於7月6日至10日舉行，期望孩子們能在自然中體驗文化之美。
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