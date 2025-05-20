南加中文詩詞朗誦比賽 逾500人參加

評委們現場評獎。（記者邵敏／攝影）

南加 州中文學校聯合會18日在洛僑中心，舉辦春季學術團體詩詞朗誦比賽暨頒獎典禮，當日賽事共吸引500多人報名參加。現場氣氛濃烈，孩子在舞台上落落大方，朗誦詩詞聲情並茂，博得觀眾掌聲無數。

聯合會每年舉辦兩次學術比賽，春季比賽以口語表達為主，秋季則著重書寫能力。多年未舉行的團體詩詞朗誦比賽今年重啟，共6隊參賽，包括4所公立小學沉浸式雙語班。比賽結果當日揭曉，第一名為Pomona中文學校，第二名忠誠學校Fantana分校，第三名忠誠學校Chino分校，優勝者是Northup、Rondo、西區合唱團。

根據主辦方提供的數據，此次賽事總參賽人數達546人，其中個人報名487名，共有173位學生獲獎，得獎比例為35.52%。南加中文學校聯合會長車慶餘，向所有得獎者表示祝賀，肯定每位參賽者的努力與勇氣。