奇諾岡華美協會 母親節嘉年華

參與活動表演者之一。（CAACH提供）

奇諾岡華美協會提供消息，為慶祝2025年母親節 ，奇諾岡華美協會日前在社區中心舉辦「時光不老，唯你最好」母親節嘉年華，逾百社區民眾參與。活動有文藝演出、頒獎儀式及交流活動，向母親們致以最深敬意，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。

活動上午10時30分開始，華協總經理關慧娟致詞，她讚揚母親在家庭與社會中的關鍵角色，並感謝社區居民的熱情參與。隨後登場的表演，包括歌唱、舞蹈、樂器演奏、太極與瑜伽展示，展現豐富的文化底蘊與藝術魅力。其中，合唱「陽關三疊」與獨唱「父親的草原 母親的河」獨唱感人至深，獲觀眾熱烈掌聲。

活動介紹華協學院與商會的最新成果，展現協會在教育推廣與商業支持領域的努力。值得一提的是，現場舉行了第八屆Liu/Spaulding獎學金頒獎典禮，來自Ayala High School與Chino Hills High School的六位優秀畢業生獲獎。頒獎由華協創辦人廖偉民與總經理關慧娟共同主持，並勉勵青年學子勇於追夢、服務社區公益。