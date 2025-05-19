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聖蓋博谷論壇報評論好吃不貴餐廳 5家上榜

洛杉磯訊
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位於羅斯密市的谷巷裡餐廳，提供和牛肉夾饃。（谷巷裡Instagram）
位於羅斯密市的谷巷裡餐廳，提供和牛肉夾饃。（谷巷裡Instagram）

如今物價飛漲，在外就餐昂貴。民眾外出就餐更加青睞便宜的餐廳。「便宜也有好貨」，聖蓋博谷的這五家華洋餐廳，不僅價格不算高，味道也廣受好評。

近日，聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）一篇評論員文章，評選出了聖蓋博谷地區五家好吃又便宜的餐廳。第一家是位於羅斯密的中餐廳「谷巷裡」（Good Alley）。這家餐廳售有各類小籠包和肉夾饃，特色是使用黑豚豬肉和有機走地雞。在這裡，民眾還可以吃到A5等級和牛的肉夾饃。價格方面，和牛肉夾饃，一個售價13.98美元，黑豚肉夾饃和孜然羊肉肉夾饃一個均售價10.98美元。小籠包有黑豚灌湯小籠包，8個售價14.98美元；黑豚蟹粉小籠包8個售價16.98美元。此外，開胃小菜有XO醬拌小黃瓜，西安涼皮以及夫妻肺片等。這家餐廳開業以來十分火爆，特別是周六日，常常需要等位。

聖蓋博谷論壇報推薦的第二家餐廳是位於巴沙迪那的Millie's Cafe。巴沙迪那的這家是該餐廳的第二家。Millie's Cafe第一家餐廳開在Silver Lake。這家美式早午餐店，最大的特點是選擇多且「量大管飽」，是「美式早餐天堂」。喜歡雞蛋的民眾可以在這裡找到蛋餅、華夫餅、三明治、法式吐司等。喜歡Benedicts蛋的民眾可以在這裡找到各式餐點。例如一份經典的Eggs Benedict蛋，包括兩個水波蛋，培根，麵包等，售價19.50美元。這家餐廳每天營業時間為早上8時至下午3時。

第三家餐廳是位於惠提爾（Whittier）的「Jack's Whittier Restaurant」。這家餐廳創辦於1933年，是一家經典美式餐廳。該餐廳也是量大管飽，連配菜沙拉都是主菜一樣的份量。在這裡民眾可以選擇牛排、炸雞、蛋餅等。該餐廳的甜點份量也很足。

第四家是位於巴沙迪那的「Pie' n Burger」，創辦於1964年，是吃漢堡和派的天堂。這家店受歡迎的菜餚包括起司漢堡、雞肉派、巧克力奶昔等。

第五家餐廳是位於巴沙迪那的「Saucy Chick Indi-Mex Eatery」餐廳。這家餐廳提供印度墨西哥融合菜，某種程度上很適合中國胃。在這裡，可以吃到各式墨西哥捲餅，包括牛肉、牛雜捲餅等。這家店的風味烤雞很受歡迎，採用印度和墨西哥香料醃製，民眾一次可以買半隻或四分之一，配上不同佐料，十分美味。

聖蓋博 墨西哥 印度

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