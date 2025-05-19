南加中文學校聯合會 「第二屆卡拉OK歌唱賽」熱鬧登場

南加州中文學校聯合會，18日舉辦「第二屆卡拉OK歌唱趣味比賽」。（記者邵敏／攝影）

南加州 中文學校聯合會，18日在洛僑文教中心舉辦「第二屆卡拉OK歌唱趣味比賽」，邀請五所設有「台灣華語文學習中心」（TCML）的中文學校參與。當天活動現場溫馨熱鬧、笑聲不斷，很多老外學生演唱中文經典歌曲，贏來掌聲一片，學員們通過音樂學習中文，以歌會友。

（視頻來源：記者邵敏）

18日比賽以「寓教於樂」為宗旨，參賽學校演出曲目多元，首先出場的是中山華文學校學員，演唱《對不起，我的中文不好》，幽默詼諧歌詞讓人捧腹；喜瑞都 中文學校選唱經典歌曲《月亮代表我的心》、《就是愛你》，中外學員通力合作，動聽歌聲獲在場者肯定。西區中文學校帶來《甜蜜蜜》，慈濟人文學校獻唱《朋友》，熟悉的曲目，帶動眾人一起加入懷舊歌聲中。

表演者卡翠娜演唱的《瀟灑走一回》功力深厚，不輸專業歌手，她曾在去年賽事中母女檔演唱《聽海》受關注，今年更是在全美唱歌賽中奪冠。每組參賽者皆全力以赴，無論是抒情演出或節奏輕快的RAP風格，均展現極高的中文語言表達力與舞台感染力。比賽由觀眾當場票選方式，評選「歌聲美妙獎」、「最佳默契獎」、「最佳人緣獎」、「潛力之星」以及「最佳台風獎」五項榮譽。