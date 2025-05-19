台美商會「公益籃球友誼邀請賽」捐款饅頭基金會

洛杉磯台美商會、青商部部分成員合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州第四屆「公益籃球友誼邀請賽」18日在Citrus College體育館登場，目的是凝聚僑社愛心助立公益事業，所得全部捐給饅頭基金會。

賽事開始，演奏中華民國 與美國國歌，還有Formosan Dance Crew精彩舞蹈表演。本次活動亮點之一，是「台灣尚勇隊」與「台灣超戰隊」展演友誼賽，由駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀率外交團隊參賽。兩隊成員來自駐美機構、僑社企業與團體領袖，象徵跨界合作與社區凝聚力。邀請賽召集人兼總教練徐明豐表示，這項賽事是洛杉磯台美商會（TACCLA）年度重要活動之一，也比上一年更精彩。

商會會長陳玲華表示，賽事由該會、中國信託銀行及中華航 空公司共同主辦，進入第四屆。從先前兩隊參加，到現在八個隊。參加籃球賽，不僅健身還可聯誼，更可以做公益。也感謝饅頭基金會成員來為賽事做義工服務。

今年比賽獎品豐厚，有華航、長榮贊助的洛杉磯-台北來回機票，計畫下一年努力提供更豐富的獎品。

當天午後正式賽事有兩場對決賽，即50歲以上「長青A組」由Everest Meats對陣台美商會，以及18歲以上公開之「青壯B組」由ATeam Solution對Dolphin Logistics，比賽中穿插啦啦隊表演、趣味互動與抽獎。