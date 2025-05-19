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南加秘境海灘 探索潮間帶生態 藏身奢華度假村

記者趙健／拉古那灘報導
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當潮水退去，礁石間的潮池成為一座天然生態教室。（記者趙健/攝影）
當潮水退去，礁石間的潮池成為一座天然生態教室。（記者趙健/攝影）

加州海岸線上，藏著一處絕美秘境海灘——Treasure Island Beach。這裡沒有商業喧囂，只有藍天、碧浪，以及礁岩間悄然綻放的海洋生命。退潮時，潮間帶展露繽紛生態，海星、海葵、海膽與螃蟹接連現身，彷彿一座迷你海底世界。這片靜謐沙灘，是奢華飯店住客和在地居民悄悄珍藏的自然秘境。

視頻來源：記者趙健

Treasure Island Beach位於橙縣拉古那灘（Laguna Beach），隱身於頂級度假酒店Montage Laguna Beach下方，無需入住便能沿步道輕鬆前往。遊客可將車停在海灘旁的單層停車庫，或鄰近公共停車區及Coast Highway路邊停車格，再步行數分鐘，便可抵達觀景平台與沙灘入口。

站在棧道邊，整片湛藍海灣與金色峭壁盡收眼底，是攝影愛好者按下快門的最佳角度。這裡不像聖塔蒙尼卡或新港灘周邊海灘那樣擁擠嘈雜，是周末休閒放鬆、帶孩子玩水看潮的首選地。

當潮水退去，礁石間的潮池成為一座天然生態教室。水面下藏著海膽、螃蟹、海星、小魚、海葵與藻類，有時還能見到小章魚快速游過。五彩斑斕的生命貼著岩石生長，構成絢麗的微型生態圈。

除了礁岩生物，這裡偶爾也能見到野生海豹慵懶地在礁石上休息。牠們成群曬太陽、打盹，模樣憨然可親，讓人忍不住駐足凝望。由於自然資源豐富，這裡也受到保育團體關注，現場設有多語言告示牌，提醒遊客保護潮間帶生態、勿觸碰或打擾生物。

從沙灘南側往下走，還能抵達天然岩洞和更多礁石平台。這段地形崎嶇但風景壯麗，是一段探險路線，建議穿防滑鞋、查詢當日潮汐時間，以免被潮水圍困。最好選擇退潮時段造訪，感受「走進」海洋的樂趣。

潮池里的紫海膽。（記者趙健/攝影）
潮池里的紫海膽。（記者趙健/攝影）
從沙灘南側往下走，還有天然岩洞和更多礁石平台。（記者趙健/攝影）
從沙灘南側往下走，還有天然岩洞和更多礁石平台。（記者趙健/攝影）
站在棧道邊，整片湛藍海灣與金色峭壁盡收眼底。（記者趙健/攝影）
站在棧道邊，整片湛藍海灣與金色峭壁盡收眼底。（記者趙健/攝影）

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