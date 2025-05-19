美國出生不一定是公民 深遠影響

亞美公義促進會移民倡導主任Martin Kim強調，總統不能透過簽署一紙命令來決定公民身分。（ZOOM會議截屏）

美國總統川普 於第二任期首日簽署備受爭議的行政命令，宣布未來在美國出生的嬰兒，若其父母為無證移民 或持有臨時簽證（如H-1B），將不再自動獲得美國國籍。該命令引發多起訴訟，並於近日進入最高法院審理程序。5月16日，美國社區媒體（American Community Media, ACoM）舉辦線上座談會，邀請多位法律與移民專家解析該行政命令對美國憲政、族裔權益及未來人口結構的深遠影響。

爾灣加大 （UCI）法學院Korematsu平權中心執行主任Robert S. Chang教授指出，川普的行政命令不是單一事件，而是延續美國歷史上針對有色人種排除國籍的長期傳統。美國於1790年首次通過的歸化法僅限「自由白人」，而1857年的「德雷德史考特案」甚至明確表示非裔永遠無法成為公民。

Robert S. Chang補充，1898年「黃金德案」（Wong Kim Ark）確認了美國出生即為公民的原則，奠定了今日的出生公民權制度。他警告：「但若川普的這項行政命令獲得支持，未來政府將有權要求人民在申請護照、選舉登記時，證明其父母不屬於命令中界定的不合格群體，這等於是剝奪整個族群的選舉權與公民權利。」

亞美公義促進會（Asian Americans Advancing Justice Center）移民倡導主任金馬丁（Martin Kim）強調，這項命令所依據的是極端邊緣的法律理論，企圖放大第十四修正案中「受其管轄」一語的限制。他表示，「總統不能透過簽署一紙命令，就決定誰是公民誰不是。」這樣的邏輯若成立，將破壞所有人對公民權穩定的信任。

馬丁補充道，目前最高法院審理的重點並非該命令本身是否合法，而是圍繞「全國性禁令是否有效」的程序性問題。因此，最終是否會對行政命令本身作出裁決還不明朗。他擔憂地說：「這項命令表面上是針對未來新生兒，但本質上則是企圖賦予總統單方面剝奪人民國籍的權力。」

移民政策研究所（Migration Policy Institute, MPI）副主任Julia Gelatt則從人口學角度指出，這項政策可能產生反效果。她援引最新報告指出，若出生公民權被限制，美國將新增270萬名沒有合法身分的兒童，到2075年此數字可能達到540萬，且許多兒童將成為無國籍者。

她補充，每年約有25萬5000名嬰兒將在美國出生卻無國籍，至2050年，累計出生人數可達1280萬。這些兒童將無法申請政府援助、就讀大學、合法工作，形同在美國社會中被邊緣化。「這不僅會削弱我們在全球移民融合的領先地位，還會對勞動力市場和行政體系帶來巨大衝擊。」

拉丁裔正義組織（Latino Justice）副法律顧問Cesar Ruiz表示，該組織已於今年2月在紐約提起訴訟，代表兩位即將臨盆的母親及移民倡議團體。他強調：「出生公民權是基本人權，不能依據父母身分來決定誰有資格成為美國人。」他痛批此行政命令是「系統性地鎖定拉丁裔社群」，延續近年來對委內瑞拉人、薩爾瓦多人等族群的驅逐和污名化行動。他警告說：「今天是針對無證移民的孩子，明天會是誰？我們不能允許這樣的排他性觀點滲透美國的法治根基。」