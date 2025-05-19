華人父母畢業禮 送孩子出國旅行還是送紅包

驪歌唱響畢業季，給大學畢業的孩子送什麽禮物，不少家長費心思。（記者楊青/攝影）

驪歌唱響，又是一年畢業季。孩子結束數年寒窗苦讀，走向人生新起點，家長贈與禮物巧費心思。

「要孩子喜歡又不落俗套，挺難的」，洛杉磯 一個華人 媽媽群中，多位媽媽在社群平台上討論，如何給即將大學和研究所畢業的孩子一個驚喜？但隨著畢業典禮日漸臨近，許多父母仍一籌莫展。

「兩個孩子大學畢業時我們沒有準備特殊的禮物，但分別都去參加了畢業典禮，然後給提供一次出國旅行的機會」，家住天普市的地質工程師Jack劉說，他的兩個孩子，一個在查普曼大學，一個在康乃爾大學，在校學習都非常努力，很少有機會出遠門旅行，所以這份畢業禮物，既是對他們寒窗苦讀的獎勵。劉先生說，老大最後選擇了日本，老二選了法國。

相對於洋人家庭， 一些華人對孩子大學畢業慶祝的儀式感似乎並沒有那麼強，一些家庭準備舉辦一次大型的家庭聚會，一些家長給孩子準備一些紀念品，一些家長準備給孩子紅包，還有一位家長準備將自己的汽車清洗一新，贈與孩子。

「我們家沒有這麼多儀式感」，洛杉磯廣播媒體人Jinjer說，大兒子密蘇里大學畢業時，他們全家去參加畢業典禮。孩子非常隨和，跟媽媽說不用特別準備什麼禮物，但希望母親給自己的教授準備一份特別的禮物。Jinjer最後托人從中國帶來一套精緻的筷子禮盒，感謝教授多年的教育之恩。

「我認為生活還是要有儀式感，尤其是孩子大學畢業或研究所畢業這樣有意義的日子」，美國華人婦女聯合會會長張嫻三個孩子分別畢業於賓州大學沃頓商學院、哈佛大學 和布朗大學。

張嫻說，「我覺得送給孩子大學畢業的禮物應該是他們平常的夢想，但又捨不得買的」，比如大女兒沃頓畢業時送了高爾夫球具；小兒子畢業時，全家陪同到歐洲旅行，一起看博物館，分享美食，開闊眼界，其樂融融，每個人都留下珍貴記憶。二兒子哈佛大學建築研究所畢業時，張嫻給孩子的禮物是一只勞力士手表，讓周邊朋友為之驚呼。