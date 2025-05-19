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東谷市美食節登場 體驗多國餐點文化

記者啟鉻／東谷報導
參與者品嘗美食。（記者啟鉻／攝影）
參與者品嘗美食。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸東谷市（Eastvale）17日至18日連續兩天舉辦國際美食節，數十個美食攤位提供世界各地的美食，讓參與者體驗不同美食文化魅力。東谷華美協會設有攤位，積極參與節慶活動。

東谷市舉辦國際美食節已進入第四個年頭，由東谷市政府主辦，為期兩天，主打「用味蕾環遊世界」概念，集合數十家來自亞洲、拉丁美洲、歐洲及中東地區的餐車與攤販。從道地的台灣料理、中式BBQ、韓式炸雞、墨西哥tacos，到德國香腸與黎巴嫩烤肉，還有西式漢堡等，琳瑯滿目的美食選擇讓民眾大飽口福。

美食節的中式BBQ攤位。（記者啟鉻／攝影）
美食節的中式BBQ攤位。（記者啟鉻／攝影）
美食節表演區。（記者啟鉻／攝影）
美食節表演區。（記者啟鉻／攝影）

除了美食，現場亦安排多場文化表演，包括日本太鼓、夏威夷草裙舞、小樂隊演唱、華人小朋友樂器表演以及當地學校的舞蹈與合唱團演出，呈現出東谷市社區的多元與融合。活動中還有參與者穿上傳統民族服飾展示，表現文化自信與驕傲。

主辦者表示，美食節不僅是歡慶活動，更是促進社區連結的重要平台。今年活動特別增設兒童遊戲區與文化工藝展示區，讓家庭父母及孩童都能找到屬於自己的快樂時光。

市長Mike McMinn表示，東谷社區以多元與包容為榮，美食節最能體現。透過美食，不僅連結彼此的文化，也連結彼此的心。

東谷華美協會部分成員參與美食節。（記者啟鉻／攝影）
東谷華美協會部分成員參與美食節。（記者啟鉻／攝影）

自東谷國際美食節舉辦以來，東谷華美協會就積極參與，本次美食節設有兩個攤位。協會創辦人黃樹梧表示，參與美食節的不僅有東谷市居民，還有周邊城市美食愛好者，東谷以多元文化著稱，多元美食也是其中主要特點，希望大家都來支持東谷國際美食節。

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