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羅斯密市星巴克新店擴建 華人長者歡聚

記者張宏/洛杉磯報導
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羅斯密位於聖蓋博大道的星巴克搬遷新張，來賓剪裁。（記者張宏／攝影）
羅斯密位於聖蓋博大道的星巴克搬遷新張，來賓剪裁。（記者張宏／攝影）

羅斯密市聖蓋博大道上的星巴克近日搬遷新張，不僅店面更寬敞且新增室內座位，吸引周邊不少華人長者聚會聊天。星巴克業者表示，很高興長者們喜歡在這裡聚會，只要客人在店裡消費，想待多久都歡迎。

（影音來源：記者張宏）

羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，羅斯密一共有兩家星巴克，這家原來在馬路對面，店內空間比較小，室內座位有限，最近搬到在對面擴建的新店裡，室內空間更寬敞明亮，增加了長桌和沙發，還有室外空間，更方便大家喝咖啡聊天。

該地點位於Garvey大道和聖蓋博大道交界處，且毗鄰公車站和附近老人中心，因此吸引不少長者經常在這裡喝咖啡聊天。新店開業當天，店家為酬賓現場分發各種小吃零食和咖啡，長者們圍坐在一個長桌前，一邊品嚐咖啡一邊聊天。香港移民Alex表示，他一周有三四天都會和朋友約在星巴克，以前的店空間小，座位少，現在空間大且還有長桌，更方便老友們聚會。退休後平時起得早，而星巴克清晨四點半就開門了，所以大家聚在這裡談天說地，有時一杯咖啡待上三四個小時，到午飯時間各自回家。

長者們圍坐在一個長桌前，品嚐咖啡兼聊天。（記者張宏／攝影）
長者們圍坐在一個長桌前，品嚐咖啡兼聊天。（記者張宏／攝影）

店家對這些長者也很歡迎，星巴克區域經理Ben Long表示，他們很願意融入社區，客人只要在店內消費想停留多久都可以，店裡還有無限網絡，也方便那些家裡不方便上網的民眾，夏天炎熱時分，也會有民眾在這裡納涼。

羅斯密居民Julia高表示，這是他們常去的星巴克聚會，如今新店空間大，氛圍更溫馨，最近新推出的薰衣草抹茶冰品很好喝，她每天下班都會來這裡小坐一下再回家。

羅斯密副市長Sandra Armenta（中）也來祝賀。（記者張宏／攝影）
羅斯密副市長Sandra Armenta（中）也來祝賀。（記者張宏／攝影）
開張當天也邀請負責羅斯密的警察們。（記者張宏／攝影）
開張當天也邀請負責羅斯密的警察們。（記者張宏／攝影）

星巴克 聖蓋博 老人中心

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