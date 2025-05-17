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洛縣零售店面空置率持續上升 同比增1成

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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受貿易戰和租戶需求變化影響，洛杉磯縣的零售空置率在2025年初持續上升。（示意圖，取材自pexles網站）
受貿易戰和租戶需求變化影響，洛杉磯縣的零售空置率在2025年初持續上升。（示意圖，取材自pexles網站）

最新報告顯示，隨貿易戰關稅問題和租戶需求變化，洛杉磯縣零售空間空置率2025年初持續上升。根據NAI Capital Commercial報告，2025年第1季度，洛杉磯縣的零售空置面積達1950萬平方呎，全縣零售空置率達到6.1%，空置率比上一季上升2%，比去年同期上升10%。

展望2025年下半年，報告指出，受貿易戰與關稅影響，零售商品成本可能上升，會導致租賃市場需求降低，但是優質零售空間的需求仍然強勁。至於價格趨勢，將受投資者信心和房東生存策略的混合影響。

儘管零售商正在填補去年破產潮空出的店面，空置率增長速度有所放緩，但空置的商店面積仍比一年前多出180萬平方呎。洛杉磯縣空置率最高地區，分別是中央（Central）地區和西洛杉磯（LA West），空置率為8.3%和8.1%。

在零售市場不斷變化下，許多零售經紀人正考慮轉向其他類型房地產。NAI Capital Commercial零售經紀人兼副總裁派斯特（Jesse Paster）表示，一些同行正在完成的交易，最終可能不會再做為零售用途；無論是出售還是租賃，都可能轉向其他類型。

零售投資者購買關閉的商店或大型商場留下的價值型房產，推動市場活動的增長。例如去年第4季，Super King Markets以2340萬美元收購庫爾富市（Culver City）的一個4萬3800平方呎社區購物中心。

洛杉磯縣零售空間的中位數售價，2025年第1季降至每平方呎469美元；較2024年第4季下降近2%，較去年同期下降9.2%。市場價格的調整，使第1季出售面積較去年同期增長近103%，但總銷量仍比上一季度下降32.6%。

租賃方面，部分房東為應對空置率增加的趨勢，已下調租金要價；另一些房東，則選擇將物業出售。派斯特表示，洛杉磯的租戶在談判中，除希望獲得公平的租金，還希望獲得有利的房東補貼和租戶改善方案。

洛杉磯 租金 零售商

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