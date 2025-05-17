洛縣警局第50屆火炬接力跑 紀念3警員

洛杉磯縣警局副警長史金主持紀念火炬接力跑的開幕儀式。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯 縣警局第50屆年度紀念火炬接力跑（50th Annual Memorial Torch Relay Run）昨（16）日清晨在洛杉磯縣司法大樓（Hall of Justice）開啟，今年的接力跑是為了紀念三位因公殉職的警員。

洛杉磯縣警局副警長史金（Jason Skeen）16日主持接力跑的開幕式。他介紹，紀念火炬接力跑最早在1975年5月13日舉行，是洛杉磯縣警局歷史悠久的傳統。接力跑是為了紀念殉職的洛杉磯縣警員。本屆接力跑將跨越300哩，分為56個部分，連結23個洛杉磯縣警局分局，有近2000位警員參加。預計花費三天跑完陸地部分。今年的接力跑還將包括卡塔利娜島（Catalina Island）地區。

接力跑儀式開始時降下半旗，之後，全體警員向美國國旗宣誓；接著介紹今年接力跑紀念的三位警察英雄，並為他們默哀。今年紀念的三位警員分別是洛杉磯縣縣警Alfredo M. Flores，他在一次訓練爆破事故中受傷，最終於2024年4月20日逝世；艾爾蒙地 市警局警察Terry Dewitt Long，他在支援一次對抗受藥物/酒精影響的犯人時不幸中槍，下半身癱瘓，於2004年8月22日不治身亡；蘭卡斯特獄警Raymond L Messer在一次檢查牢房時，被犯人自製匕首捅傷，不久後過世。