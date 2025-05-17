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洛市街邊找車位 女子遇「電鋸驚魂」還遭歧視辱罵

洛杉磯訊
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一名女子在尋找停車位時遭遇一名男子的種族歧視辱罵和電鋸攻擊車輛。（截自KTLA電視台畫面）
一名女子在尋找停車位時遭遇一名男子的種族歧視辱罵和電鋸攻擊車輛。（截自KTLA電視台畫面）

近日，洛杉磯好萊塢地區發生一起驚人的暴力襲擊事件，一名女子在尋找停車位時，遭遇一名男子種族歧視辱罵及使用電鋸攻擊車輛。

事件發生在13日晚上約7時，當時受害女子正在Lexington大道與Lodi大道附近的狹窄街道上尋找停車位。當她駛近一輛停放在建築工地外的卡車擋住了道路，她便要求卡車車主移位，隨後局勢急劇升級。兩名男子開始對她激烈辱罵，其中包含種族歧視的言語，並使用了N字，其中一名男子更靠近她的車窗。受害女子回憶道：「他把手伸進我的車裡，試圖搶我的手機，我當時立刻拿出胡椒噴霧自衛。」她表示，由於安全原因，不願透露身分。

隨後，該名男子走向建設中的房屋車庫，並手持電鋸走了出來。「我當時完全被震驚到無法移動，甚至無法說話。」受害者說：「但我仍然用手機錄下了這一事件，並聽到了當時的情況。」

該名男子隨後用電鋸攻擊她的車輛。「他走到我的副駕駛座窗戶前，並多次用電鋸砍擊我的車窗和後排座位的車門。」受害女子回憶：「他用力地砍擊，從錄音中可以聽到電鋸的聲音。」在此情況下，她決定撥打911報警。

當警方趕到現場時，這名持電鋸的男子已經逃離現場。第二名在建設工地的男子則留下來並向警方提供了證詞。他表示，該名嫌犯並非這裡上的工人，而是一個路過並主動幫他搬運設備的男子。

目前，警方正在追捕該名嫌疑人，並對提起犯罪指控。受害女子表示，該事件造成她的車輛損失約1000美元。

儘管她在事件中未受傷，但她希望嫌疑人能夠儘早被捕，以免他再次犯案。她說：「我當時真的很害怕，感到完全無助，但從他說出第一個種族歧視的言語時，我就知道必須錄下這段過程。」

嫌疑人被描述為一名年約50歲以上、光頭的白人男子，身高約5呎5吋，綠色眼睛、鬍子及左手中指有傷疤。任何有嫌疑人相關資訊的人，請致電洛杉磯市警察局1-877-527-3247。

種族歧視 洛杉磯 好萊塢

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