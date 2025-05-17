洛市街邊找車位 女子遇「電鋸驚魂」還遭歧視辱罵
近日，洛杉磯好萊塢地區發生一起驚人的暴力襲擊事件，一名女子在尋找停車位時，遭遇一名男子種族歧視辱罵及使用電鋸攻擊車輛。
事件發生在13日晚上約7時，當時受害女子正在Lexington大道與Lodi大道附近的狹窄街道上尋找停車位。當她駛近一輛停放在建築工地外的卡車擋住了道路，她便要求卡車車主移位，隨後局勢急劇升級。兩名男子開始對她激烈辱罵，其中包含種族歧視的言語，並使用了N字，其中一名男子更靠近她的車窗。受害女子回憶道：「他把手伸進我的車裡，試圖搶我的手機，我當時立刻拿出胡椒噴霧自衛。」她表示，由於安全原因，不願透露身分。
隨後，該名男子走向建設中的房屋車庫，並手持電鋸走了出來。「我當時完全被震驚到無法移動，甚至無法說話。」受害者說：「但我仍然用手機錄下了這一事件，並聽到了當時的情況。」
該名男子隨後用電鋸攻擊她的車輛。「他走到我的副駕駛座窗戶前，並多次用電鋸砍擊我的車窗和後排座位的車門。」受害女子回憶：「他用力地砍擊，從錄音中可以聽到電鋸的聲音。」在此情況下，她決定撥打911報警。
當警方趕到現場時，這名持電鋸的男子已經逃離現場。第二名在建設工地的男子則留下來並向警方提供了證詞。他表示，該名嫌犯並非這裡上的工人，而是一個路過並主動幫他搬運設備的男子。
目前，警方正在追捕該名嫌疑人，並對提起犯罪指控。受害女子表示，該事件造成她的車輛損失約1000美元。
儘管她在事件中未受傷，但她希望嫌疑人能夠儘早被捕，以免他再次犯案。她說：「我當時真的很害怕，感到完全無助，但從他說出第一個種族歧視的言語時，我就知道必須錄下這段過程。」
嫌疑人被描述為一名年約50歲以上、光頭的白人男子，身高約5呎5吋，綠色眼睛、鬍子及左手中指有傷疤。任何有嫌疑人相關資訊的人，請致電洛杉磯市警察局1-877-527-3247。
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