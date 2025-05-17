法官駁回愛象人士限制令申請 LA Zoo 2象命運難料

洛杉磯法官駁回臨時限制令申請，洛杉磯動物園仍可將亞洲象Tina和Billy轉移到俄克拉荷馬州。圖為Billy在洛杉磯動物園的「亞洲象區」中自在地活動。( 美聯社)

洛杉磯 法官15日駁回一項臨時限制令申請，阻止洛杉磯動物園將兩頭備受歡迎的亞洲象Tina和Billy，轉移到俄克拉荷馬州 的一家動物園。

六天前，一個洛杉磯居民將洛杉磯動物園和園長兼首席執行官Denise Verret告上法庭，希望法庭禁止將已在動物生活超過35年的Tina和Billy轉移到俄克拉荷馬的塔爾薩動物園，並稱牠們應該被送到動物保護區，而不是另一個同樣擁擠的、條件更差的動物園。原告律師隨後提交緊急動議，申請臨時限制令。

原告代理律師Melissa Lerner15日表示，法官駁回該動議，「主要是法庭認為問題應該由洛杉磯市議會和市長巴斯來解決」，法官「鼓勵公眾與市議員和市長貝斯聯繫，告訴他們這種行為是不合情理且不可接受的」。

幾十年來，動物權利倡議者一直批評洛杉磯動物園將大象關在相對狹小的圍欄內，他們認為這會導致嚴重的健康問題。愛象人士表示，塔爾薩動物園的條件非常差，可供大象使用的土地大約11英畝。該動物園已有五頭大象，Billy和Tina加入後，11英畝土地飼養七頭大象，每頭大象約占1.57英畝，而在大象的原始生態中，他們有時一天大約要步行50哩。

愛象人士繼續呼籲洛杉磯市議會和市長貝斯「挺身而出，做正確的事」。愛象人士表示，轉移可能隨時發生，而運輸大象可能帶來嚴重的健康風險。

洛杉磯動物園在聲明中表示，重新安置Tina和Billy的「艱難決定」是根據動物協會的建議和諮詢做出的，「動物的照顧和福祉始終是動物園是重中之重，在影響動物照料的決策中，活動人士的議程和抗議活動不被考慮」。