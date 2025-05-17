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少年舞龍隊 周六寶法寺獻藝

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爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊表演。(主辦單位)
爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊表演。(主辦單位)

爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊將於今（17）日早上9時半，在爾灣寶法寺舉行瑞獅與祥龍開光點睛儀式，將有10頭舞獅與一隻紅色祥龍登場。

爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊。(主辦單位)
爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊。(主辦單位)

在中華傳統醒獅文化裡，醒獅能驅邪避凶，招來祥瑞，所以有開光及點睛儀式。亞洲各國在舞獅文化及傳承教育中，對開光儀式都相當重視。點睛開光儀式通常選一個吉日，請德光望重的長者、社會名流，或舞獅的教練來主持點睛。在醒獅起鼓前會給獅頭扎上紅花結，簪上星鏡，俗稱為簪花挂紅。此次活動，由寶法寺免費贊助場地，將邀請上百位貴賓與家長前來觀禮，歡迎民眾共同支持，前來觀禮。

舞獅隊的學生都有屬於自己的醒獅，陪同他們參加上百場的活動演出。從國小到高中畢業的時光裡，舞獅不僅僅是表演，更是中華文化在海外的延伸及傳承。教練Sunny Yu多年免費義務教學的理念，就是希望海外僑子們能有機會學習傳統文化及舞獅運動，並在表演舞台上建立起學生的自信心及榮譽心；在課程裡，培育對中華文化的認同感及傳承的使命。

爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊由橙縣各國小、國中和高中學生組成，是免費的課程，周六在公園訓練，還有花式扯鈴隊的教學。鼓手隊隊長Abbie是爾灣高一的學生。在舞龍舞獅隊七年多時間裡，已參與200場以上大型活動演出。孩子們愈來愈純熟的技巧，次次表演都能引起觀眾讚歎聲不斷。今年開始，金龍家長隊加入演出，朝向全家一起運動，陪同孩子們共同成長，讓舞龍舞獅課程更有意義。

爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊網站:https://www.scyliondance.com/

爾灣 華裔 橙縣

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