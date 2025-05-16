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洛市擬漲旅館員工時薪 業者威脅退出奧運

編譯胡立宗／綜合報導
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計畫增建的環球影城希爾頓旅館。（Hilton Los Angeles/Universal City網站）
計畫增建的環球影城希爾頓旅館。（Hilton Los Angeles/Universal City網站）

洛杉磯市議會近來討論旅館員工時薪調漲案，2025年7月1日升至時薪22.50美元後，2026年7月再升至25美元，2028年7月達到30美元。同時，2026年1月1日起，還要附加8.35美元的醫療補貼。

卡溫格山口（Cahuenga Pass）、樓高24層的環球影城希爾頓旅館原本計畫2028年夏季奧運暨帕運前，再在現有的495房外增建18層樓、395間房的二館。

但面臨加薪，東家「Sun Hill Properties Inc.」強烈表態，如果還要加薪，他們可能乾脆放棄與奧運的配合計畫。就算市議會先前已經通過增建計畫，公司總機理兼執行長戴維斯（Mark Davis）也說，股東希望他們的錢用在更划算的地方，也就是加州以外。

這筆2億5000萬美元的建案，很可能要看23日加薪案的投票結果而定，因為當天排定的議案是，是否要將員工60人以上的旅館都納入2028年的加薪計畫內。

戴維斯表示，環球影城希爾頓的時薪現在已經超過25美元，還附帶醫療補貼，超前議會的要求，如果還要外加8.35美元的補助，公司還要補足差額。如果議會原案通過，股東一定會捨棄二館增建計畫，他說「因為股東在乎的是投資報酬率」。

戴維斯指出，董事會去年就已經要求在加州外購地，「讓2億5000萬美元用得更有價值」，所以他已經告訴議員，如果不修改提案，「很可能就會扼殺這項投資」。

・加薪案的由來與各方說法

市議會2024年以12比3要求市府律師菲斯坦索托（Hydee Feldstein Soto）起草加薪計畫，不只適用於旅館員工，還有洛杉磯國際機場（LAX）的民航公司與特許店家。

曾是旅館工會成員的市議員索托－馬丁尼茲（Hugo Soto-Martínez）說，他不相信Sun Hill Properties Inc.的說法，因為對手喜來登環球影城飯店的時薪更高，旅館業的威脅是高利率與聯邦經濟政策。

不過，商業團體卻表示，過去一年已經有兩家旅館歇業了，洛杉磯國際機場附近、喜來登的Four Points ，與好萊塢的Mama Shelter，共270人失業。如果外國旅客再因關稅戰而不來美國，旅館業會更慘。

市區其他旅館也在準備縮編。洛杉磯會展中心（Convention Center）附近、727房的Moxy + AC Hotels的業者Lightstone Group就告訴洛杉磯媒體，加薪案可能導致整個八樓的餐廳都收掉。

靠近405 公路的Hotel Angeleno，其合夥人貝卡利亞（Mark Beccaria）在給市府高層的信中表示，「不能在業務萎縮時加薪50%是常理」，因此他們不只要關餐廳，還要取消泊車服務。而一開始提到的Sun Hill Properties Inc.，同樣也要關餐廳。

旅館餐廳員工的工會Unite Here Local 11，支持加薪案，不認為旅館會因加薪而過不下去。共同會長彼得森（Kurt Petersen）指責旅館業者在製造恐慌，但是嚇唬人的把戲行不通了，每次加薪他們都喊活不下去了，結果每次都活得好好的。

洛杉磯旅館協會（Hotel Association of Los Angeles）最近買廣告，直接向市長貝斯（Karen Bass）喊話，要她出來主持公道。不過貝斯早前已經說過，勞工需要活得自在，業者也要活得下去，保障勞工的同時，不能搞垮企業。

洛杉磯國際機場 環球影城 加州

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