洛旅館員工加薪案涉3大賽事住宿 23日二讀

洛杉磯市的旅館員工加不加薪引發爭議，圖為市中心的朋那維丘旅館。（Westin Bonaventure Hotel網站）

洛杉磯 市議會14日初步通過旅館與機場雇員的時薪增加案，如果23日的第二次投票仍維持原案，則這些員工將可在2028年前逐步調薪至每小時30美元，外加8.35美元的醫療津貼。

議案內容為，旅館與機場員工2025年7月起時薪升至22.50美元，2026年7月再升至25美元，2028年7月達到30美元。同時，2026年1月1日起，雇主應該額外發給8.35美元的醫療津貼。

超過60間客房的旅館都需遵守，並提供房間整理的必要培訓。

這段期間內，大洛杉磯將主辦2026年的世界盃（World Cup）、2027年的職業美足超級盃（NFL Super Bowl），與2028年的奧運與帕運。

14日的表決以12票對3票通過，授權修改洛市法規，「生活工資與旅館員工基本薪資」（Living Wage and Hotel Workers Minimum Wage）。雖然議會同意，但業者卻普遍反對，主張加薪導致裁員與更多旅館歇業。

網站「Visit California」指出，加州 旅遊次數正在漸少，特別是來自加拿大、墨西哥、英國的旅客。雖然過去幾年的觀光 營收持續成長，但州長紐森已經預期2025年的觀光人數將會減少。

美國飯店與住宿協會（American Hotel and Lodging Association）等業者與公會都表態反對，強調工作機會會減少、更多旅館可能關門，還會導致旅遊相關稅收減少。協會的執行長馬里耶塔（Rosanna Maietta）強調，洛杉磯市的旅館員工，薪資已經是全美最高的了，但現在新制會導致他們丟掉飯碗。

管理環球影城希爾頓飯店（Hilton Los Angeles Universal City Hotel）的Sun Hill Properties Inc.，其執行長戴維斯（Mark Davis）也說，旅館的2億5000萬元擴建計畫可能因此喊停。