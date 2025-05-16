南加薪資連8季跑贏通膨 5年漲幅全美第一

南加州薪資漲幅連八季超通膨。圖為LA市中心攤商。（記者啟鉻／攝影）

根據最新聯邦數據，南加 州2025年第一季的薪資年增率達4.4%，超越2.7%的通膨，創下連續第八季薪資成長跑贏生活成本的紀錄。

根據The Press-Enterprise報導，聯邦就業成本指數（Employment Cost Index）統計顯示，涵蓋洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾與范杜拉（Ventura）的南加地區，近兩年來的薪資平均年增率達4.7%，而同期全美消費者物價年均漲幅為3.2%。

這一趨勢與2021年底至2023年初的情況大相逕庭。當時南加州 薪資雖平均上漲5.6%，卻趕不上高達7.4%的通膨。

放眼全美，2025年第一季南加的薪資漲幅，在15個主要就業市場中排第五。第一名是明尼亞波利斯（Minneapolis），年增5.7%；邁阿密（Miami）最末僅增1.2%；全美平均為3.4%。

灣區 ，涵蓋舊金山、聖塔克拉拉（Santa Clara）以及聖馬刁（San Mateo）等12縣，則以3.5%的年增率，排名第九。

從長期趨勢看，自2020年第一季以來，南加累計薪資漲幅高達28%，居全美之冠。邁阿密以24%緊追在後，芝加哥墊底為20%；灣區則排名第十，累計漲幅22%。全美平均為23%。

值得注意的是，過去五年全美消費者物價指數上漲23%，這意味著在全美主要就業市場中，僅有五個地區的薪資成長率，真正超越生活成本的上升幅度。

專家指出，南加州能持續領先通膨，反映該區勞動市場的韌性與企業調薪的積極態度，對當地家庭生活與消費信心形成正面支撐。