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聖蓋博La Laguna遊樂場 17日歡慶60歲

記者王若然／聖蓋博市報導
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La Laguna遊樂場的海龍。（聖蓋博市官網）
La Laguna遊樂場的海龍。（聖蓋博市官網）

聖蓋博市歷史悠久的La Laguna遊樂場，將迎來60周年紀念。市府將在17日舉辦慶典活動，屆時有豐富而免費的遊戲、拍照機會，適合全家參與。

根據聖蓋博市府的消息，該遊樂場位於Vincent Lugo公園內（South Ramona St & Wells St San Gabriel, CA 91776），被聖蓋博居民譽為「隱藏的寶石」。遊樂場有獨特的雕塑遊樂設施，被選為美國歷史地點（National Register of Historic Places）。慶典活動將在17日上午11時開始至下午2時結束，將有豐富的兒童遊戲、現場表演等。

童趣橫生的蝸牛滑梯。（聖蓋博市官網）
童趣橫生的蝸牛滑梯。（聖蓋博市官網）

La Laguna遊樂場曾被雅虎（Yahoo）評選為美國九個最酷的遊樂場之一。該遊樂場有14個造型獨特、顏色鮮豔的雕塑娛樂設施組成，這些童趣橫生的雕塑，是由墨西哥藝術家Benjamin Dominguez創作。遊樂場地面上填充沙子，讓小朋友可以光腳感受大自然魅力。遊樂場的雕塑設施，包括鯨魚「Minnie」，海星「Stella」，章魚「Ozzie」，三個可愛的海豚「Flipper」、「Speedy」和「Peanut」。

2006年，該市成立「La Laguna之友」，以維護、修繕這處歷史悠久的遊樂場。後來，這處遊樂場又被評選為加州歷史地點（California Register of Historic Places）以及聖蓋博市歷史地標。近幾年，這座遊樂場逐漸得到修繕，以全新的面貌展示在大眾面前。

聖蓋博 加州 墨西哥

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