聖塔蒙尼卡第三街 6月起開放街頭飲酒

聖塔蒙尼卡市第三街沿線商店林立，部分店家設有戶外座位區。隨著市議會通過開放式容器法規，未來民眾將可手持酒精飲料在此區域自由行走，市府盼藉此活絡商圈。（取材至ABC7電視台畫面）

據ABC7電視台（ABC7）報導，洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市議會13日通過開放式容器法規，允許民眾在特定區域手持酒精飲料戶外行走，將於6月正式生效。市府希望藉此活絡當地經濟、吸引人潮、振興商業。

根據法規內容，民眾每日可於上午8時至翌日凌晨2時，在第三街長廊（Third Street Promenade）威爾希爾大道（Wilshire Blvd.）與百老匯 （Broadway）之間的三個街區，持非玻璃或金屬材質的外帶杯，攜帶酒精飲品於戶外行走。該區域將被畫為「戶外娛樂區」，允許商家販售外帶酒精飲料。參與活動的商家，須查驗顧客身分，並提供由市府發放的官方腕帶，顧客在戶外飲酒須配戴該腕帶，以利辨識和管理。

聖塔蒙尼卡副市長托里西斯（Caroline Torosis）表示，設立娛樂區的用意，在振興市中心、支持小型商家，並為第三街長廊帶來更多歡樂與活力。

不過，該項措施引發部分社區居民憂慮。聖塔蒙尼卡聯盟（Santa Monica Coalition）聯合創辦人阿勒（John Alle）指出，市區缺乏足夠的保安與人力，無法有效保護當地建築。阿勒表示，他的大樓已用木板封住，部分原因是商店遭破壞後長期閒置，這樣的環境讓人感到不安全。

市府計畫對新政策進行監督，並於六個月後進行檢討與成效評估，相關結果屆時將向社會大眾公開說明。