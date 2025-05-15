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防貨去財空 商家要確保交易證據、信用調查

記者劉子為／綜合報導
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為避免收到空頭支票，賣家可以要求買家開具現金支票。圖為示意圖。（ChatGPT生成）
為避免收到空頭支票，賣家可以要求買家開具現金支票。圖為示意圖。（ChatGPT生成）

近日，一家南加的餐飲用具商家遭遇空頭支票陷阱，買家在提貨時開具支票，但支票屢次跳票，且不斷拖延支付，專家對此提供多項應對措施與預防建議。

羅斯密商會執行長冉瑞宜指出，商家應保留所有相關帳務文件以及催帳記錄，確保交易過程中的每一步都有充分證據，如電子郵件、發票及其他書面記錄。這些紀錄能作為與買家溝通的證據，尤其在發生爭議時，商家可依此追討款項。冉瑞宜建議，如果買家依然未履行付款義務，考慮將問題交給專業的催收公司，或者諮詢專業律師並啟動法律程序。催收公司通常能幫助商家專業追回欠款，而訴訟則能強制促使買家履約。

至於如何預防類似情況發生，冉瑞宜表示，商家可以在交易前利用「Factory Service」信用調查服務，此類服務不僅能幫助調查買家信用，還可以提供擔保，從而減少風險並確保交易順利進行。值得注意的是，儘管很多時候警察不會直接處理此類經濟糾紛，但冉瑞宜指出商家仍應及時報案，因為報警能形成法律證據，對後續追討工作有幫助。

在支付方式上，冉瑞宜建議商家可以要求買家使用現金支票（Cashier Check），這種支付方式較為安全，可以有效避免空頭支票的風險。

除冉瑞宜的建議，其他專家也提出防範空頭支票詐騙的措施。首先，商家應減少對支票的依賴，選擇更安全的支付方式，如電匯或銀行本票。根據信用和催收業者協會（ACA International）的建議，銀行提供的正向支付服務（Positive Pay）能幫助商家識別詐騙。這項服務可以將商家開立的支票與銀行呈現的支票進行比對，及早發現問題。

此外，商家應確保內部財務職責分工清晰，並將支票存放在安全場所以防內部詐騙。普法組織Nolo指出，為提高防詐騙意識，定期對員工進行詐騙識別訓練也是必要的，幫助員工識別異常支票或可疑的買方行為。

南加

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