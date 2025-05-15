我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

空頭支票騙局又起 南加多華商中招

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
盧某開具給許多商家的支票在掃描後發生跳票。（受訪者提供）
盧某開具給許多商家的支票在掃描後發生跳票。（受訪者提供）

傳統的空頭支票騙局仍然在流行，從去年至近期，不少南加的餐飲用具業者收到來自同一人的空頭支票，目前累積損失金額達17萬美元。該案件的核心人物盧某，以批發商身分聯繫賣家購買大量商品，但開具的支票卻無法兌現，被商家追責後，盧某用各種話術一再拖延，至今仍欠下許多債。受害者們向本報講述他們經歷，希望藉此防止更多人受害。

受害者方女士，在南加一家銷售纏繞膜的公司工作，她透露，盧某以批發商身分主動聯繫她，希望以低價購買大量商品。在與盧某多次溝通後，方女士的老闆同意將商品以優惠的批發價格賣給他。然而，在貨物遞交後，盧某承諾的支票卻遲遲未到，每次總以各種理由推遲，最後盧某雖然寄來支票，但方女士在掃描後發現跳票。

方女士隨後在網上曝光這起事件，發現還有不少其他華人受害，來自爾灣、工業市（City of Industry）、安大略等地的華人，紛紛表示遭遇類似的境遇。受害者們在溝通後發現，盧某的社媒頭像、公司信息，甚至支付的支票號碼完全一致，證實同一人。根據方女士描述，盧某索要的物品不僅限纏繞膜，還包括膠帶、餐盒和一次性餐具等。

根據受害者們在公司註冊、評級網站BizProfile的調查，盧某名下擁有多家公司，但大多數處於「被加州稅務局暫停」（Suspended by FTB）或「終止」（Terminated）狀態，唯一仍在運營的公司名為Kings。方女士指出，盧某在交易中提供的商業許可證（seller permit）正是以公司Kings的名義。方女士指出，經檢查發現，這張許可證是真的，且顯示的名字正是盧某本人。

方女士指出，有目擊者曾看到，盧某在從賣家提貨後，在停車場將貨物立刻轉手賣掉，並進行現金交易。一位網友在看到方女士發帖後向她表示，曾從盧某的公司購買過纏繞膜，在送貨前盧某多次要求現金交易，如果不能現金支付，則必須加稅且支票要開到盧某個人名下。

一位匿名知情者透露，盧某是越南華僑，能流利講粵語、普通話及英語，看上去高高的，且言談溫和。該知情者回憶，兩年前曾與盧某交易，當時盧某也未支付款項，並以銀行卡被封等理由，不斷推遲付款，後來又提出要通過Venmo或Cash App轉帳，與盧某的多次交涉後，最終仍未付款。

另一名受害者Jessica，也曾向盧某販售大量膠帶及其他餐飲用品。Jessica在交易前有要求盧某提供公司資料，但當時未發現盧某提供的公司名和許可證存在矛盾。交易進行後，盧某提出要通過支票付款，但支票無法存入。Jessica表示，盧某不僅多次推遲付款，還提供多個假地址和支票，雖然整個過程中始終保持聯繫，但未能履行付款的承諾。Jessica認為，盧某善於通過巧妙的話術和不斷改變的細節，來維持欠款狀態。

負責為盧某運輸貨物的搬家師傅表示，他沒去過盧某公司，而是送到盧某指定的地址。

目前，幾位受害者已經向警方報案，並考慮進一步走法律程序，他們也希望藉由公開這一事件，能夠引起更多受害者的關注，並讓盧某為其行為負責。受害者們表示，因為案件非刑事，警方的處理較為緩慢，盧某目前仍在活躍中。記者聯繫盧某詢問他的立場，盧某表示，這一切都是生意，他會交由律師處理。

一位網友在看到方女士發帖後向她表示，曾從盧某的公司購買過纏繞膜，在送貨前盧某多次...
一位網友在看到方女士發帖後向她表示，曾從盧某的公司購買過纏繞膜，在送貨前盧某多次要求現金交易。（受訪者提供）
目前，幾位受害者已經向警方報案，並考慮進一步走法律程序。（受訪者提供）
目前，幾位受害者已經向警方報案，並考慮進一步走法律程序。（受訪者提供）
負責為盧某運輸貨物的搬家師傅表示，他没去过盧某公司，而是送到盧某指定的地址。（受...
負責為盧某運輸貨物的搬家師傅表示，他没去过盧某公司，而是送到盧某指定的地址。（受訪者提供）
盧某開具給許多商家的支票在掃描後跳票。（受訪者提供）
盧某開具給許多商家的支票在掃描後跳票。（受訪者提供）
目前，幾位受害者已經向警方報案，並考慮進一步走法律程序。（受訪者提供）
目前，幾位受害者已經向警方報案，並考慮進一步走法律程序。（受訪者提供）

南加 華人 加州

上一則

洛杉磯霧霾季來臨 打開空氣過濾機 午後最好別出門

下一則

「月光探索」展演 遨遊宇宙夢成真

延伸閱讀

空頭支票騙局又起 南加多華商中招

空頭支票騙局又起 南加多華商中招
消失中的華府華埠 為建酒店 2華商被迫7/1遷離

消失中的華府華埠 為建酒店 2華商被迫7/1遷離
法拉盛華商會表揚幸福媽媽 14年逾800人獲獎

法拉盛華商會表揚幸福媽媽 14年逾800人獲獎
洛縣警局籲請公眾協助尋找華女失蹤者Jessica Chan

洛縣警局籲請公眾協助尋找華女失蹤者Jessica Chan
南加華商驚魂 一通電話揭露謀殺、性侵重案

南加華商驚魂 一通電話揭露謀殺、性侵重案
離奇／盜賊眾目睽睽盜珠寶 華商損失慘重

離奇／盜賊眾目睽睽盜珠寶 華商損失慘重

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶